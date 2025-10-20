Pobladores de Cieneguillo Sur participaron de Jornada de Justicia Itinerante

Los pobladores de Cieneguillo Sur, se concentraron desde tempranas horas, en el Centro de Salud de dicha localidad, para participar de la Jornada de Justicia Itinerante, en la que se recibieron 10 demandas entre alimentos y rectificación de partidas.

Durante la jornada, que fue organizada por la Comisión de Acceso a la Justicia en coordinación con la Central de Rondas Campesinas de dicho sector, se realizó atención médica, legal, psicológica, vocacional, además se brindó los servicios de obstetricia, odontología, geriatría, y se hizo entrega de medicina a los participantes.

La inauguración del evento estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien agradeció a los ronderos por la convocatoria, que marca un hito en la historia de este pueblo, ya que 15 instituciones se instalaron para brindar sus servicios en beneficio de la ciudadanía, y liderados por el Poder Judicial.

El evento ofreció atención médica, legal, psicológica y diversos servicios de salud a los participantes. Fuente: Difusión.

Asimismo, a través de un galeno certificador de la Subregión de Salud se hizo la evaluación y entrega del certificado a las personas con discapacidad y a través de la Oficina Regional de Discapacidad (OREDIS) del Gobierno Regional de Piura, se entregó 09 carné de manera gratuita.

Del mismo modo, RENIEC, hizo inscripción de personas para la emisión del DNI, además participaron el Programa “Juntos”, Centro Emergencia Mujer, RENIEC, SIS, Ministerio Público, Defensa Pública, SENASA, Dirección de Agricultura, y el Consultorio Jurídico de la Universidad Nacional de Piura.

Cabe precisar que, en dicha jornada, especialistas de la Facultad de Agricultura de la UNP y de la Universidad Nacional de Frontera de Sullana explicaron a los agricultores sobre el manejo de cultivos.