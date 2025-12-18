HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Rafael López Aliaga en la mira: piden al JNE anular sus elecciones internas | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Corte Superior de Piura participa en Congreso Internacional sobre Acceso a la Justicia para Población Refugiada y Migrante

La magistrada Karen Agurto representó a Piura en una mesa sobre experiencias regionales.

Este evento se centró en el análisis de buenas prácticas y desafíos en la justicia. Fuente: Difusión.
Este evento se centró en el análisis de buenas prácticas y desafíos en la justicia. Fuente: Difusión.

Ayer se realizó el “IV Congreso Internacional y Nacional sobre Estándares para el Acceso a la Justicia de Población Refugiada, Migrante y Otras Personas con Necesidades de Protección Internacional”, evento desarrollado en la Sala de Juramentos y el Salón de Ecoeficiencia del Palacio Nacional de Justicia, en la ciudad de Lima.

Este importante encuentro académico fue coorganizado por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el Perú, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Colegio de Abogados de Lima Sur, consolidándose como un espacio de alto nivel para el análisis, la actualización y el intercambio de buenas prácticas y desafíos en materia de acceso a la justicia.

En representación de la Corte Superior de Justicia de Piura, participó la magistrada Karen Luciana Agurto Moscol, jueza del Sexto Juzgado de Trabajo (PCALP), quien intervino en una mesa de experiencias regionales, exponiendo los principales desafíos en el abordaje judicial de casos relacionados con personas refugiadas, migrantes y con necesidades de protección internacional en el Perú.

Durante su presentación, la magistrada destacó una buena práctica institucional, al exponer el caso exitoso de Carlos Julio Delgado Vivas, ciudadano venezolano que actualmente se desempeña como asistente judicial en el Módulo PCALP de la Corte Superior de Justicia de Piura, tras haber ingresado mediante un concurso público CAS realizado en septiembre de 2024. En ese contexto, resaltó que el Poder Judicial ha eliminado una barrera burocrática al permitir, en sus convocatorias CAS, la inscripción de postulantes con carné de extranjería o pasaporte, además del Documento Nacional de Identidad (DNI), promoviendo así una mayor inclusión y acceso equitativo al empleo público.

Notas relacionadas
Piura: transportistas de 80 empresas bloquean ingresos a compañía agroindustrial solicitando puestos de trabajo

Piura: transportistas de 80 empresas bloquean ingresos a compañía agroindustrial solicitando puestos de trabajo

LEER MÁS
"El sistema de rehabilitación ha fracasado": trabajadores de centro juvenil Miguel Grau cumplen 8 días de huelga en Piura

"El sistema de rehabilitación ha fracasado": trabajadores de centro juvenil Miguel Grau cumplen 8 días de huelga en Piura

LEER MÁS
Hijos e hijas de los servidores judiciales participaron de chocolatada navideña

Hijos e hijas de los servidores judiciales participaron de chocolatada navideña

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Concluyó Pasantía Laboral para personas con discapacidad en CSJAR

Concluyó Pasantía Laboral para personas con discapacidad en CSJAR

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

Judicialidad

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025