Justicia Itinerante brindó atención judicial en el C.P. Capitán Hoyle

La Corte Superior de Justicia de Tumbes realizó la jornada "Justicia a tu hogar" en Capitán Hoyle, brindando servicios legales a personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Corte reafirma su compromiso de acercar los servicios de justicia a la ciudadanía. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó hoy la jornada “Justicia a tu hogar” en el centro poblado Capitán Hoyle (distrito de San Jacinto).Durante la actividad, el equipo de Justicia Itinerante recepcionó demandas y solicitudes vinculadas a alimentos, procesos patrimoniales, rectificación de partidas, entre otros trámites; además, brindó orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y atendió consultas sobre el estado de procesos judiciales.

Asimismo, se realizaron gestiones para la entrega de depósitos judiciales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de disposiciones judiciales y evitar traslados innecesarios hacia la sede judicial, especialmente para población con mayores barreras de acceso.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de acercar los servicios del sistema de justicia a la ciudadanía, fortaleciendo una atención más oportuna, descentralizada y orientada a resolver necesidades concretas en el territorio.

