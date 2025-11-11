HOYSuscripcion LR Focus

Delegación de la Corte de Sullana participa en XIV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial

En Tacna, se celebra el XIV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, donde participan jueces y servidoras judiciales de todo el país.

Los asistentes discutirán cuatro ejes temáticos. Fuente: Difusión.
En la ciudad de Tacna, se viene realizando el XIV Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial, que congrega a jueces, juezas y servidores judiciales de las Cortes Superiores de Justicia del país, y que es presidido, por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gillardi.

En el evento académico, en el que se analizará la transformación digital y justicia moderna, celeridad procesal y fortalecimiento del acceso a la justicia, cuenta con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, así como de la presidenta de la Sala Laboral de Sullana, Jenny Vargas Álvarez, el Juez Penal, Manuel Echevarría Arellano, el Juez del Juzgado de Paz Letrado, Jesús Nole, y el servidor judicial Charles Chumacero Quispe.

Durante el evento, se abordarán los cuatro ejes temáticos: La fuerza del Estatuto del juez al servicio del país, transformación digital y justicia moderna, Justicia ágil: celeridad y descarga procesal, y Renovando vínculos: jueces y ciudadanía y tras la culminación del evento, se realizará una sesión plenaria, luego se dará lectura a las conclusiones y, finalmente, se suscribirán la Declaración con los acuerdos y compromisos de los participantes.

