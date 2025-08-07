HOY

Cine y series

'Un viernes de locos', versión 1976: la clásica película de Disney protagonizada por Jodie Foster que debes ver

Además del clásico de 2003, Disney lanzó un tercer filme musical en 2018 titulado ‘Freaky Friday: Un viernes de locos’. Todas las versiones están disponibles en Disney + para que los fans disfruten.

La versión de 1976 está protagonizada por Jodie Foster, la hija rebelde que cambia de lugar con su mamá.
La versión de 1976 está protagonizada por Jodie Foster, la hija rebelde que cambia de lugar con su mamá.

Un viernes de locos’ es un clásico de la infancia de muchos. La película de Disney, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, se robó los corazones de muchas personas que se enganchaban con el drama fantástico en televisión. Su esperada secuela, ‘Otro viernes de locos’ se estrena mañana en nuestro país, ahora con la madre e hija, lidiando con un intercambio doble.

Sin embargo, pocos saben que ‘Un viernes de locos’ es en realidad un remake de una película de 1976 protagonizada por una jovencísima Jodie Foster. El filme trataba la misma temática, pero con problemas de la época. Esta versión, inspirada en el libro homónimo de Mary Rodgers, no tuvo mucha popularidad y no todos saben de su existencia.

PUEDES VER: 'Otro viernes de locos': fecha de estreno confirmada, elenco y todo sobre el regreso de Lindsay Lohan

¿De qué trata 'Un viernes alocado' de 1976?

La película, que cambia su traducción a ‘Un viernes alocado’, se centra en la familia Andrews, con Annabel (Foster) y Ellen (Barbara Harris). A diferencia de la versión original, en esta sí tienen un padre presente, ya que Ellen es una ama de casa. La hija es una adolescente rebelde, pero no como Lindsay Lohan, sino que enfrentan problemáticas de la época, como no ordenar su cuarto o no querer ir al colegio.

En lugar de centrarse en la comedia, componente fundamental de la versión del 2003, Disney optó por un toque más dramático, que deja una enseñanza digna de esos tiempos. Además, que las situaciones son diferentes, ya que la hija deberá lidiar con todos los quehaceres de la casa, mientras que su madre, con el peso de las responsabilidades estudiantiles y el paso hacia la adolescencia. Además, el final de la película, hay un poco más de acción, que incluye una persecución policial y trucos en parapente.

La versión de 2018, es una película para televisión en formato musical, con un toque más de fantasía. Foto: Disney

PUEDES VER: Así puedes crear ilustraciones al estilo Disney Pixar o Studio Ghibli usando inteligencia artificial con DALL·E 3

La versión de 2018 de 'Un viernes de locos' que es un musical

Además de la versión de 2003, Disney estrenó otro remake en el 2018 llamado ‘Freaky Friday: Un viernes de locos’, protagonizada por Cozi Zuehlsdorff y Heidi Blickenstaff. A diferencia de las otras, esta es un musical y contiene un nivel mayor de fantasía, donde se incluye un reloj de arena que explica el cambio de cuerpos. Todas estas versiones se encuentran en Disney+, para que los fans escojan su versión favorita.

‘Otro viernes de locos’ trae de vuelta a Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, ahora con un intercambio doble, ya que la hija e hijastra de Anna se llevan mal y ellas serán las que habitarán el cuerpo de las anteriores protagonistas. La película llegará a cines este 8 de agosto y promete traer la escencia de su precuela.

