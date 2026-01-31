HOYSuscripcion LR Focus

Día del Pisco Sour 2026: fecha oficial, significado y cómo nació el cóctel peruano más famoso

Reconocido oficialmente en 2004, el Día Nacional del Pisco Sour promueve no solo el consumo responsable, sino también la valoración de la gastronomía nacional y el impulso al turismo en diversas regiones del Perú.

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra cada primer sábado de febrero.
El Día Nacional del Pisco Sour se celebra cada primer sábado de febrero. | Foto: composición LR/2foodtrippers/Pequerecetas

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra en Perú cada primer sábado de febrero, una fecha que rinde homenaje a una de las bebidas más emblemáticas del país. En 2026, esta festividad se llevará a cabo el 7 de febrero e invitará a la ciudadanía y a las personas visitantes a disfrutar de este cóctel que combina tradición y sabor.

Durante esta festividad, se organizan diversas actividades en todo el país, desde ferias gastronómicas hasta concursos de preparación de pisco sour, en los que personas expertas y aficionadas demuestran sus habilidades. Además, muchos restaurantes y bares ofrecen promociones especiales para que todas las personas puedan disfrutar de este delicioso cóctel.

¿Cuál es el origen del 'Día Nacional del Pisco Sour'?

El pisco sour, preparado con pisco, jugo de limón, jarabe de goma, clara de huevo y amargo de angostura, es considerado el cóctel nacional del Perú. Su origen se remonta a inicios del siglo XX, cuando se popularizó en los bares de Lima y se convirtió en un símbolo de la cultura peruana. La celebración del Día del Pisco Sour no solo busca rendir homenaje a esta bebida, sino también promover el consumo responsable y la valoración de la gastronomía nacional.

La celebración del Día Nacional del Pisco Sour fue establecida oficialmente en 2004 por el entonces presidente Alejandro Toledo, quien firmó un decreto supremo que reconoce el primer sábado de febrero como el día para conmemorar esta bebida. La elección de esta fecha no es casual, ya que coincide con la época de cosecha de las uvas, lo que permite la producción de pisco fresco y de calidad.

El pisco sour tiene sus raíces en la ciudad de Pisco, ubicada en la región Ica, donde se produce el pisco, un aguardiente de uva que forma parte de la cultura peruana desde la época colonial. A lo largo de los años, el pisco sour ha evolucionado al incorporar distintos ingredientes y técnicas de preparación, aunque siempre ha conservado su esencia.

¿Cómo preparar un pisco sour?

Si deseas unirte a la celebración del Día Nacional del Pisco Sour, aquí te dejamos el paso a paso para preparar este delicioso cóctel en casa:

  • Ingredientes: 2 oz de pisco, 1 oz de jugo de limón fresco, 1 oz de jarabe de goma, 1 clara de huevo y unas gotas de amargo de angostura.
  • Preparación: En una coctelera, mezcla el pisco, el jugo de limón, el jarabe de goma y la clara de huevo. Agita en seco (sin hielo) para emulsionar la clara.
  • Agrega hielo a la coctelera y agita nuevamente hasta que esté bien frío.
  • Cuela la mezcla en un vaso corto y añade unas gotas de amargo de angostura en la parte superior.
  • Disfruta: Decora con una rodaja de limón o una cereza y disfruta de tu pisco sour.

Celebraciones en todo el país

El Día Nacional del Pisco Sour se celebra en diversas ciudades del Perú, donde se organizan eventos especiales. En Lima, por ejemplo, se realizan ferias gastronómicas que reúnen a personas expertas en coctelería y gastronomía, quienes compiten por el título al mejor pisco sour. Además, muchos restaurantes ofrecen promociones y menús especiales para conmemorar esta fecha.

En otras regiones, como Ica y Arequipa, se llevan a cabo festivales que destacan la cultura del pisco y su producción. Estas celebraciones no solo promueven el pisco sour, sino que también fomentan el turismo y la economía local, y atraen a personas visitantes de diversas partes del mundo.

