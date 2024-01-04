¿Cuál es el negocio más rentable en el Perú, según la IA? Tiene altas probabilidades de éxito

El negocio más rentable en el Perú está relacionado con la venta de comida, según la inteligencia artificial (IA) ChatGPT. Foto: composición LR/ Agencia Andina/ El Peruano/ Difusión

¿Quieres iniciar tu propio emprendimiento? En el Perú, existen diferentes empleos que, además de tener una alta demanda, son bien remunerados por las empresas; sin embargo, muchas personas optan por ser sus propios jefes y abrir un pequeño local. Pero ¿qué tipo de comercio te puede ayudar a generar mayores ingresos? Para tener una respuesta, consultamos a la inteligencia artificial (IA) ChatGPT cuál es el negocio más rentable en el país.

Según respondió el chatbot de OpenIA, este emprendimiento ha demostrado ser extremadamente rentable en el Perú debido a su baja tasa de cierre de locales. ¿De cuál se trata? Aquí te lo indicamos.

Este es el negocio más rentable en el Perú, según la IA

De acuerdo con la inteligencia artificial (IA), aunque existen varios rubros que emergen como particularmente rentables, solo uno se posiciona como "una excelente opción de negocio en Perú para el 2024": la venta de comida.

Asimismo, el chatbot especificó que, pese a que son muchas las opciones para dedicarse a este rubro relacionado con la gastronomía peruana, el negocio que no tiene pierde es la venta de pollo a la brasa. Las pollerías han demostrado ser sumamente lucrativas debido a su baja tasa de cierre, lo que indica que se tendrá una alta probabilidad de éxito.

Esto se debe a que, en el país, el pollo a la brasa es uno de los platos emblemáticos de la cocina peruana, por lo que existe una alta demanda. "En promedio, cada peruano consume alrededor de 3,5 a 4 pollos a la brasa al año (...). Se abren 600 nuevos locales al año en el Perú, solo el 1% cierra", explicó Javier Quiñones, gerente general de la empresa de monitores de mercados Flanqueo, en una entrevista con el diario Gestión.

Por tanto, al aprovechar la preferencia establecida y el gusto de los peruanos por esta comida, este negocio de la venta de pollos a la brasa, con una buena estrategia de marketing y atención al cliente, puede posicionarse de manera efectiva en el mercado local. La clave del éxito en este emprendimiento sería asegurar la calidad del producto, una buena ubicación del local y una eficiente gestión.