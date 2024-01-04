HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

¿Cuál es el negocio más rentable en el Perú, según la IA? Tiene altas probabilidades de éxito

¿Vas a crear un emprendimiento? Según el chatbot de la IA, existe un negocio en el Perú que ha demostrado ser extremadamente rentable. De los 600 locales que se abren al año en el país, solo el 1% cierra.

El negocio más rentable en el Perú está relacionado con la venta de comida, según la inteligencia artificial (IA) ChatGPT. Foto: composición LR/ Agencia Andina/ El Peruano/ Difusión
El negocio más rentable en el Perú está relacionado con la venta de comida, según la inteligencia artificial (IA) ChatGPT. Foto: composición LR/ Agencia Andina/ El Peruano/ Difusión

¿Quieres iniciar tu propio emprendimiento? En el Perú, existen diferentes empleos que, además de tener una alta demanda, son bien remunerados por las empresas; sin embargo, muchas personas optan por ser sus propios jefes y abrir un pequeño local. Pero ¿qué tipo de comercio te puede ayudar a generar mayores ingresos? Para tener una respuesta, consultamos a la inteligencia artificial (IA) ChatGPT cuál es el negocio más rentable en el país.

Según respondió el chatbot de OpenIA, este emprendimiento ha demostrado ser extremadamente rentable en el Perú debido a su baja tasa de cierre de locales. ¿De cuál se trata? Aquí te lo indicamos.

PUEDES VER: Peruano abre Rustika en un cerro de JICAMARCA y Mauricio Diez Canseco le manda un singular mensaje

lr.pe

Este es el negocio más rentable en el Perú, según la IA

De acuerdo con la inteligencia artificial (IA), aunque existen varios rubros que emergen como particularmente rentables, solo uno se posiciona como "una excelente opción de negocio en Perú para el 2024": la venta de comida.

Asimismo, el chatbot especificó que, pese a que son muchas las opciones para dedicarse a este rubro relacionado con la gastronomía peruana, el negocio que no tiene pierde es la venta de pollo a la brasa. Las pollerías han demostrado ser sumamente lucrativas debido a su baja tasa de cierre, lo que indica que se tendrá una alta probabilidad de éxito.

PUEDES VER: Este es el único país de Sudamérica que será potencia mundial en el 2050, según la IA

lr.pe
pollo a la brasa, venta de pollo a la brasa, pollo a la brasa lima, negocio más rentable en el Perú, negocio más rentable en el Perú 2024

La venta de pollo a la brasa es el negocio más rentable en el Perú, según la IA. Foto: composición LR/Agencia Andina/Ecommerce News

Esto se debe a que, en el país, el pollo a la brasa es uno de los platos emblemáticos de la cocina peruana, por lo que existe una alta demanda. "En promedio, cada peruano consume alrededor de 3,5 a 4 pollos a la brasa al año (...). Se abren 600 nuevos locales al año en el Perú, solo el 1% cierra", explicó Javier Quiñones, gerente general de la empresa de monitores de mercados Flanqueo, en una entrevista con el diario Gestión.

Por tanto, al aprovechar la preferencia establecida y el gusto de los peruanos por esta comida, este negocio de la venta de pollos a la brasa, con una buena estrategia de marketing y atención al cliente, puede posicionarse de manera efectiva en el mercado local. La clave del éxito en este emprendimiento sería asegurar la calidad del producto, una buena ubicación del local y una eficiente gestión.

Notas relacionadas
¿Cuáles son las 3 ciudades del Perú más costosas para vivir, según la IA?

¿Cuáles son las 3 ciudades del Perú más costosas para vivir, según la IA?

LEER MÁS
Estos son 5 lugares del Perú que debes conocer antes de morir, según la IA: ninguno está en Lima

Estos son 5 lugares del Perú que debes conocer antes de morir, según la IA: ninguno está en Lima

LEER MÁS
China prueba sumergir servidores en el mar para enfriar centros de datos y reducir emisiones de carbono

China prueba sumergir servidores en el mar para enfriar centros de datos y reducir emisiones de carbono

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Datos LR

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025