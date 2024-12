Central, el restaurante peruano que conquistó al mundo: ¿cuánto cuesta comer allí?

En el corazón de Barranco se encuentra Central, un restaurante que ofrece una experiencia gastronómica única y excepcional. Con una propuesta culinaria que combina ingredientes autóctonos de manera innovadora, Central se ha consolidado como uno de los mejores restaurantes del mundo que trasciende fronteras y expectativas.

Al ser un restaurante de alta cocina, se requieren reservas previas y considerar los costos. Estos montos son superiores al pago de un restaurante con menú regular, ya que los comensales pagan por una comida más exclusiva y poco convencional. Si un día te animas a comer en este lugar, aquí te presentamos toda la información sobre los precios.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Central?

Los precios en Central varían según la experiencia gastronómica que se elija. Actualmente, las opciones disponibles son solamente dos:

Experiencia MUNDO EN DESNIVEL: S/1630 por persona, un recorrido a través de 12 ecosistemas peruanos, propio de la identidad de Central.

Experiencia ALTURAS MATER VEGETAL: S/1630 por persona, una propuesta orientada a los vegetales de la megadiversa geografía peruana.

¿Cuanto cuesta la carta de Maridajes de Central?

En el ámbito gastronómico, la experiencia culinaria se enriquece a través de diversas propuestas. Una de las más destacadas son los maridajes, que permiten a los comensales disfrutar de una serie de platos cuidadosamente elaborados.

En Central también se ofrecen una selecta carta de maridajes que complementa sus platos, cuya experiencia vale S/684. Algunas opciones incluyen:

Equilibrio mater. Fermentos, destilados y vinos de Sudamérica

Terroir vinos del mundo

Conexión. Néctares, infusiones y extractos con productos mater (sin alcohol)

¿Central es el mejor restaurante del mundo?

El restaurante peruano Central, liderado por Virgilio Martínez, fue galardonado con el primer lugar en la edición del The World's 50 Best Restaurants 2023. Sin embargo, muchos se preguntan si se pudo volver a posicionar como el mejor del mundo.

La respuesta es no, y ni siquiera pudo competir este año. Al alcanzar la posición número 1, Central ingresa a una lista más exclusiva. Se trataría del Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores. Esto significa que Central ya no puede ocupar el primer lugar en futuras ediciones.

La propuesta innovadora de Central

La propuesta culinaria de Central se basa en ingredientes poco comunes en la gastronomía peruana, como el cushuro, sangre de airampo, leche de cabra y pétalos de retama. Esta combinación de sabores crea platos innovadores que han cimentado su éxito en el ámbito internacional.

Ubicación y horarios de atención

Central se encuentra en la avenida Pedro de Osma 301, Barranco, Lima. El restaurante atiende de lunes a sábados en dos horarios: