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Pablo Guede confirma que recibió oferta de San Lorenzo, pero decidió quedarse en Alianza Lima: "El compromiso es tremendo"

El técnico argentino aseguró que su representante le comentó la oferta del popular club argentino. Sin embargo, la relación que tiene con los jugadores es enorme.

Pablo Guede confirma su compromiso con Alianza Lima. Foto: Lr/L1 MAX
Pablo Guede confirma su compromiso con Alianza Lima. Foto: Lr/L1 MAX

Pablo Guede rompió su silencio en conferencia de prensa, tras una semana llena de interrogantes por su posible salida de Alianza Lima por una oferta de San Lorenzo. Sin embargo, el técnico argentino fue contundente luego de derrotar a Juan Pablo II en el Torneo Apertura.

"Es verdad que recibí una oferta de San Lorenzo, pero yo decidí quedarme en Alianza Lima. La directiva es fundamental para cumplir el objetivo. Me encantó las cosas que se dijeron en la semana. Me reí bastante por las cosas que dicen”, enfatizó.

PUEDES VER: Alianza Lima venció a Juan Pablo II y llegará como puntero del Torneo Apertura al clásico ante Universitario

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