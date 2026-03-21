Pablo Guede rompió su silencio en conferencia de prensa, tras una semana llena de interrogantes por su posible salida de Alianza Lima por una oferta de San Lorenzo. Sin embargo, el técnico argentino fue contundente luego de derrotar a Juan Pablo II en el Torneo Apertura.

"Es verdad que recibí una oferta de San Lorenzo, pero yo decidí quedarme en Alianza Lima. La directiva es fundamental para cumplir el objetivo. Me encantó las cosas que se dijeron en la semana. Me reí bastante por las cosas que dicen”, enfatizó.