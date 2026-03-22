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Álvaro Barco optimista sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima: "Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto"

El director deportivo de la 'U' consideró el duelo ante los blanquiazules como "una gran oportunidad" para acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Álvaro Barco se mostró confiado en evitar una sanción al Monumental para el clásico. Foto: Universitario
Álvaro Barco se mostró confiado en evitar una sanción al Monumental para el clásico. Foto: Universitario

Tras no poder ganar su último partido en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, el primer lugar de la tabla de posiciones le quedó más lejos a Universitario. El club crema está a 5 puntos del líder Alianza Lima, al cual justamente se enfrentará en la próxima jornada del campeonato.

Para el director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, el clásico es una buena oportunidad de recortar distancias, sobre todo porque el cuadro de Ate tendrá la ventaja de jugar como local. Además, consideró que para esa fecha ya debería tener recuperados a casi todos los jugadores que han sufrido lesiones en las últimas semanas.

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Barco sobre clásico ante Alianza: "La 'U' siempre tiene que ganar"

"La 'U' siempre tiene que ganar, no hay vuelta que darle. Es un clásico especial, jugamos de local y hay que sacarle ventaja en ese sentido. Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto, tenemos un par de semanas para prepararnos y es una gran oportunidad de acercarnos a los equipos que están arriba", declaró el directivo al ser abordado por la prensa tras el reciente empate sin goles contra Comerciantes Unidos.

Los futbolistas que habían presentado molestias físicas son Edison Flores y Héctor Fértoli, pero ambos ya están recuperado e incluso el 'Orejas' tuvo minutos en Cutervo. Bryan Reyna, flamante fichaje del club, también entrena a la par que el resto de sus compañeros, mientras que Sekou Gassama sigue en proceso de recuperación.

"Simplemente hay que recuperarlo físicamente, en eso estamos ilusionados, ojalá que pueda llegar al clásico. Es un tema físico, lamentablemente no se ha dado hasta el momento", dijo Barco acerca del senegalés.

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Álvaro Barco sobre evitar sanción al Monumental: "Estamos confiados"

Acerca de una posible sanción al Monumental por el supuesto caso de racismo vivido en dicho recinto hace un par de semanas, el exjugador se mostró confiado en las pruebas que tienen para desmentir las acusaciones e impedir que se le aplique un castigo de reducción de aforo.

"Tenemos confianza en nuestros argumentos. Ha habido mucha confusión y estamos tranquilos de poder demostrar que no es lo que mucho se habla, tenemos días para afrontar un debido proceso. Estamos muy confiados de que el clásico será en el Monumental en su totalidad", sostuvo.

¿Cuándo se jugará el clásico Universitario vs Alianza Lima?

El esperado encuentro entre cremas y blanquiazules se disputará el próximo sábado 4 de abril, desde las 8.00 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon.

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