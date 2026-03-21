Franco Velazco afirmó estar "curtido" ante carta notarial que le envió Alianza Lima: "Tengo cuero de chancho"
El administrador de Universitario sostuvo que sus años de litigio con la empresa Gremco lo han preparado para este tipo de situaciones. Indicó que para él es "un galón como hincha de la 'U'"
- Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: pronósticos, horario y canal de TV del partido por el Torneo Apertura de la Liga 1
- Brasil - Francia: día, hora y canal de TV para ver el partido internacional por fecha FIFA de marzo
En los últimos días, la tensión a nivel dirigencial entre Universitario y Alianza Lima ha escalado a su punto más alto en lo que va del año. Los representantes de ambos clubes se han enfrascado en un enfrentamiento mediático que tiene como uno de sus últimos capítulos la carta notarial que el cuadro íntimo le envió a Franco Velazco, administrador del conjunto crema.
Consultado al respecto por este hecho, Velazco indicó que esta actitud "beligerante" de parte de Alianza dificultaría entablar un diálogo para resolver las diferencias entre ambas partes. "Me habían notificado de una carta notarial por unas declaraciones.. Entonces, creo que no tiene coherencia recibir una invitación si me quieren iniciar un proceso", declaró en su regreso al Perú tras acudir al sorteo de la Copa Libertadores.
PUEDES VER: Edison Flores cuestionó reclamos de Alianza Lima en contra de Universitario: 'Me pareció excesivo'
Franco Velazco sobre carta notarial de Alianza: "Estamos curtidos"
"Nos vamos a defender, nosotros hemos peleado con Gremco por años. Estamos realmente curtidos, tenemos 'cuero de chancho'. Es una raya más al tigre y, para mí, que me hagan este tipo de denuncias es un galón como hincha de Universitario de Deportes", agregó el directivo.
Acerca de la postura de la 'U' ante este tipo de acciones, Velazco aseguró que su institución tenía como prioridad el aspecto deportivo antes que cualquier disputa legal. "No tenemos esa política de reclamones. No me voy a cansar de decirlo: nosotros no tenemos esa posición institucional", aseveró.
¿Por qué Alianza Lima le envió una carta notarial a Franco Velazco?
Vía redes sociales, se difundió la carta notarial que Alianza Lima le envió al titular de Universitario a raíz de sus palabras durante una entrevista para L1 Max. En el documento, los íntimos acusan una "imputación materialmente inexacta, agraviante y lesiva" contra su honor ante los comentarios del dirigente por lo sucedido con la periodista Talía Azcárate, quien había sido amenazada por usuarios de redes sociales.
Carta notarial de Alianza Lima a Franco Velazco. Foto: X
"Usted formula una afirmación concreta al sostener, ante una audiencia masiva, que la señorita Talía Azcárate habría sido "ofendida públicamente" y "amenazada" por "ese club", en inequívoca referencia a nuestra institución", se lee en la carta notarial.