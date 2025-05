Jorge Fossati señaló que la Sudamericana no es para mirarlo con malos ojos. Foto: composición LR/Cristina Galvez / URPI-LR

Universitario sigue con vida a nivel local e internacional. Por la Liga 1, la 'U' está a días de enfrentar a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. Asimismo, en el plano internacional, los cremas marchan segundos en el grupo B de la Copa Libertadores y aún sueñan con clasificar a los octavos de final. Justamente, uno de los que se pronunció sobre todo lo que se le viene al equipo merengue fue Jorge Fossati.

El popular 'Nonno' señaló que los próximos partidos de Universitario son sumamente relevantes. Además, aclaró que le gustaría seguir con vida en la Copa Libertadores. Sin embargo, resalta que no es motivo de tristeza si el conjunto crema clasifica a la Copa Sudamericana.

Jorge Fossati señaló si prefiere jugar Libertadores o Sudamericana con Universitario

"El partido que tenemos es el más importante del año, es lógico que en cuanto a la apertura estamos en la recta final", declaró Jorge Fossati en conversación con la prensa local. Asimismo, mencionó sus expectativas a nivel internacional.

"Universitario clasificó a la copa, no me parece un detalle menor. Quisiera que sea la Libertadores, pero si tocara ir a la Sudamericana, no creo que nos tengamos que sentir decepcionados", agregó.

¿Cómo marcha Universitario en su grupo de la Copa Libertadores 2025?

Con su triunfo ante Barcelona SC, Universitario marcha en la segunda posición del grupo B con 7 puntos. La 'U' pelea por quedarse en el segundo lugar o ir a la Copa Sudamericana 2025.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

Grupo B Equipos PJ PG PE PP DF Puntos 1 River Plate 5 3 2 0 2 11 2 Universitario 5 2 1 2 0 7 3 Independiente 5 1 2 2 -4 5 4 Barcelona SC 5 1 1 3 -2 4

¿Qué necesita Universitario para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores?

Universitario hizo su labor y venció a Barcelona SC. Por su parte, River Plate aplastó a Independiente del Valle y le dio una mano a la 'U'. En este sentido, en la última jornada, tendría que empatar con el Millonario o, en el mejor de los casos, dar el golpe en el Estadio Monumental de Buenos Aires y esperar que IDV empate o pierda.