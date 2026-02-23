Óscar del Portal indignado por insólita expulsión en partido de Juan Pablo II: "Lavandeira tiene razón, una vergüenza"
El periodista se mostró soprendido cuando el árbitro cambió de decisión y expulsó al jugador de Atlético Grau. En ese sentido, hizo referencia a un reciente reclamo de Pablo Lavandeira.
El arbitraje en los partidos del Torneo Apertura de la Liga 1 continúa generando serios cuestionamientos. Esta vez el desempeño de Pablo López tomó el protagonismo durante el agónico triunfo de Juan Pablo II contra Atlético Grau en Piura. El colegiado decidió cambiar su decisión tras recibir un llamado del VAR y expulsó al defensor Emiliano Franco.
Durane la reciente edición del programa Fútbol en América, el periodista Óscar del Portal se mostró indignado por el accionar de los jueces. El comentarista consideró que este episodio va más allá de la falta de capacidad.
Óscar del Portal indignado por expulsión en partido de Juan Pablo II
En un primer momento, Pablo López le sacó cartulina amarilla a Emiliano Franco por un manazo contra Jack Durán; sin embargo, desde el VAR lo llamaron para revisar la jugada. Después de algunos minutos, decidió castigar al central argentino con una roja.
Erick Osores evidenció su enojo al revisar las imágenes y calificó lo acontecido como un episodio "descarado". Por su parte, Óscar del Portal secundó las declaraciones que expresó hace algunas semanas Pablo Lavandeira cuando le tocó enfrentarse al equipo de Chongoyape.
"La amarilla ya era exagerada. ¿Por eso lo van a expulsar? Eso ya no es incapacidad, totalmente dirigido (...). Esa expulsión, asu, que digitada. Lavandeira tiene razón, es una vergüenza el campeonato", sostuvo en América TV.
¿Cómo quedó el partido Juan Pablo II vs Atlético Grau?
El equipo de Ángel Comizzo empezó ganando gracias al tanto de Emiliano Franco; no obstante, en el complemento Juan Pablo II reaccionó y remontó 2-1 con goles de Martín Alaniz y Jack Durán.