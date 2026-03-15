El In Memoriam es uno de los momentos más esperados de los Oscar 2026 Foto: Composición LR | Difusión

El In Memoriam es uno de los momentos más esperados de los Oscar 2026 Foto: Composición LR | Difusión

Este domingo 15 de marzo, se celebrará la edición 98 de los Premios Óscar 2026, la gran fiesta del séptimo arte organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Además de premiar a las producciones más destacadas del año, la ceremonia también dedicará un momento especial para recordar a emblemáticas figuras del cine que fallecieron durante el último año.

Como es tradición, el segmento In Memoriam rendirá homenaje a actores, directores y otros profesionales de la industria cuya trayectoria dejó una huella en la historia del cine. A continuación, un repaso por algunos de los nombres más importantes que partieron en 2025.

¿Quiénes serán recordados en el In Memoriam de los Oscar 2026?

El 2025 fue un año especialmente duro para los cinéfilos. Entre las pérdidas más significativas se encuentra la del destacado director estadounidense David Lynch, quien fue ampliamente conocido por películas como ‘Terciopelo azul’ (1986) y ‘Mulholland drive’ (2001) falleció el 15 de enero de 2025 a los 78 años. Las causas de su muerte no fueron reveladas.

A esta pérdida se suma la del legendario actor Gene Hackman, ganador de dos premios Oscar y protagonista de clásicos como ‘The french connection’ (1971) y ‘Unforgiven’ (1992). También falleció Val Kilmer, una de las figuras más reconocibles del cine popular de los años ochenta y noventa, recordado por películas como ‘Top Gun’ (1986) y ‘Batman forever’ (1995). A ellos se suma Robert Redford, actor, director y fundador del Sundance Film Festival.

También figura la actriz Diane Keaton, ganadora del Oscar por ‘Annie Hall’ (1977) y una de las intérpretes más influyentes del cine estadounidense. Además, falleció el cineasta Robert Benton, ganador de tres premios Oscar y responsable de clásicos como ‘Kramer vs. Kramer’ (1979).

Otras figuras del cine que partieron en 2025

La industria del cine también despidió a la actriz británica Joan Plowright, nominada al Oscar por ‘Enchanted april’ (1992). A su pérdida se suma la del actor canadiense Graham Greene, nominado al Oscar por ‘Dances with wolves’ (1990).

También falleció Diane Ladd, tres veces nominada al Oscar y recordada por su participación en películas como ‘Alice Doesn't live here anymore’ (1974), ‘Wild at heart’ (1990) y Rambling Rose (1991).

Finalmente, el actor británico Terence Stamp también será recordado durante el homenaje. Fue nominado al Oscar por ‘Billy Budd’ (1962) y es recordado por papeles icónicos como el del ‘General Zod’ en Superman (1978).

La polémica en torno al homenaje a Rob Reiner

El segmento In Memoriam no ha sido ajeno a la controversia. Según Daily Mail, la Academia habría considerado incluir en el homenaje al director Rob Reiner con la participación de actores cercanos a su filmografía como Meg Ryan y Billy Crystal, protagonistas de la comedia romántica ‘When Harry Met Sally’, así como Jerry O'Connell y Wil Wheaton, quienes trabajaron con el cineasta en ‘Stand by Me’ (1986).

Sin embargo, el medio británico señaló que Corey Feldman, otro de los protagonistas de la cinta, no habría sido invitado a participar en el tributo. El actor se habría mostrado “devastado” por la decisión y considera su exclusión “una bofetada en la cara”.













