Raphinha marcó tres goles en triunfo del Barcelona sobre el Sevilla

A paso de campeón. El FC Barcelona avanza seguro en su lucha por el título de LaLiga española y ayer, en una clase magistral de Raphinha, aplastó 5-2 al Sevilla y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con algunas modificaciones en su once, pensando en su partido del miércoles contra el Newcastle por los octavos de final vuelta de la Champions League, el equipo dirigido por Hansi Flick no tardó mucho para adelantarse en el marcador.

A los 7 minutos una falta dentro del área contra Joao Cancelo fue pitada penal. Pese al reclamo del Sevilla, no hubo marcha atrás y sería Raphinha (9’) el encargado de picarla a lo ‘Panenka’ y clavar el primero.

Minutos más tarde otra vez Cancelo metido en el área rival amagó a su marca, quien estiró la mano desde el piso, y otra vez el colegiado, apoyado por el VAR, decretó la pena máxima. ¿El encargado? Otra vez el brasileño Raphinha (21’) para meter un zurdazo fuerte y ampliar diferencias.

Luego Marc Bernal recibió el esférico por izquierda y sacó un centro casi desde el punto penal, donde apareció Dani Olmo (38’) para ampliar el resultado con un buen disparo colocado. Y a poco para el final, Oso (45’ +4) descontó para el Sevilla e irse al descanso.

Para el complemento, Raphinha (51’) no tardó mucho para decretar su “Hat-trick” e ir asegurando la victoria de los catalanes, que sepultaron las ilusiones del cuadro blanquirrojo mediante un tanto de Joao Cancelo (60’). Ya para maquillar el resultado final Djibril Sow (90’ +2) colocaría el 5-2 final.

Con esta nueva victoria, el Barza es líder de LaLiga española con 70 puntos y sigue manteniendo su margen de 4 de ventaja frente al Real Madrid, que es segundo en la competición con 66 y espera un tropezón de su ‘compadre’.