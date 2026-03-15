HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026
Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     Mira EN VIVO los Premios Oscar 2026     
EN VIVO

🔴 PREMIOS OSCAR 2026 EN VIVO: ALFOMBRA ROJA, CEREMONIA Y GANADORES | MINUTO A MINUTO | LA REPÚBLICA

Deportes

Raphinha marcó tres goles en triunfo del Barcelona sobre el Sevilla

Brasileño guio a los catalanes y son únicos líderes de LaLiga española con cuatro puntos de diferencia sobre el Real Madrid.

Raphinha marca su segundo triplete con camiseta del Barcelona.
Raphinha marca su segundo triplete con camiseta del Barcelona. | Difusión

A paso de campeón. El FC Barcelona avanza seguro en su lucha por el título de LaLiga española y ayer, en una clase magistral de Raphinha, aplastó 5-2 al Sevilla y continúa en lo más alto de la tabla de posiciones.

Con algunas modificaciones en su once, pensando en su partido del miércoles contra el Newcastle por los octavos de final vuelta de la Champions League, el equipo dirigido por Hansi Flick no tardó mucho para adelantarse en el marcador.

A los 7 minutos una falta dentro del área contra Joao Cancelo fue pitada penal. Pese al reclamo del Sevilla, no hubo marcha atrás y sería Raphinha (9’) el encargado de picarla a lo ‘Panenka’ y clavar el primero.

Minutos más tarde otra vez Cancelo metido en el área rival amagó a su marca, quien estiró la mano desde el piso, y otra vez el colegiado, apoyado por el VAR, decretó la pena máxima. ¿El encargado? Otra vez el brasileño Raphinha (21’) para meter un zurdazo fuerte y ampliar diferencias.

Luego Marc Bernal recibió el esférico por izquierda y sacó un centro casi desde el punto penal, donde apareció Dani Olmo (38’) para ampliar el resultado con un buen disparo colocado. Y a poco para el final, Oso (45’ +4) descontó para el Sevilla e irse al descanso.

Para el complemento, Raphinha (51’) no tardó mucho para decretar su “Hat-trick” e ir asegurando la victoria de los catalanes, que sepultaron las ilusiones del cuadro blanquirrojo mediante un tanto de Joao Cancelo (60’). Ya para maquillar el resultado final Djibril Sow (90’ +2) colocaría el 5-2 final.

Con esta nueva victoria, el Barza es líder de LaLiga española con 70 puntos y sigue manteniendo su margen de 4 de ventaja frente al Real Madrid, que es segundo en la competición con 66 y espera un tropezón de su ‘compadre’.

Notas relacionadas
Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de octavos de final de la Champions League

Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver la vuelta de octavos de final de la Champions League

LEER MÁS
Mundial Norteamérica 2026: ¿Cómo se encuentran las siete selecciones favoritas a menos de 100 días?

Mundial Norteamérica 2026: ¿Cómo se encuentran las siete selecciones favoritas a menos de 100 días?

LEER MÁS
Finalissima entre Argentina y España quedó cancelada tras desacuerdos por la sede y fecha para el partido

Finalissima entre Argentina y España quedó cancelada tras desacuerdos por la sede y fecha para el partido

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: "Luego de recibir los honorarios decidió irse"

Club que contrató a Alexi Gómez condenó su actitud tras firmar por otro equipo: "Luego de recibir los honorarios decidió irse"

LEER MÁS
Paulo Autuori y su dura crítica a los que señalaron que dejaba Sporting Cristal: "Nunca ganaron nada en su vida"

Paulo Autuori y su dura crítica a los que señalaron que dejaba Sporting Cristal: "Nunca ganaron nada en su vida"

LEER MÁS
Exjefe de la Conar sobre golazo de Paolo Guerrero no validado: "No es falta, debió convalidarse"

Exjefe de la Conar sobre golazo de Paolo Guerrero no validado: "No es falta, debió convalidarse"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de la Liga Femenina 2026: tabla de posiciones tras la fecha 1 del Torneo Apertura

Los Óscar 2026 EN VIVO: sigue la ceremonia de premiación de la Academia y conoce a todos los ganadores

Examen de admisión UNMSM 2026, resultados: link para ver la lista de ingresantes a la San Marcos este 15 de marzo

Deportes

Resultados de la Liga Femenina 2026: tabla de posiciones tras la fecha 1 del Torneo Apertura

Universitario vs Regatas por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley: se juega el primer set del partido

Sporting Cristal venció a Sport Boys y sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gabinete Miralles llega debilitado al voto de confianza: 57 congresistas le darían la espalda a ministros

Wagner Moura, protagonista de 'El agente secreto': “Ningún país se desarrolla sin su cultura”

Fernando Tuesta advierte descenso de López Aliaga: “Cuando uno cae en el último mes, es difícil recuperar”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025