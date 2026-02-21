Jorge Fossati se ganó un lugar en la historia del Universitario de Deportes tras obtener el tricampeonato de la Liga 1. Luego de dejar la institución a inicios de temporada, desde diversos sectores se empezó a hablar sobre el futuro del 'Nonno'; incluso, en los últimos días fue mencionado como un posible candidato para reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima.

En una reciente entrevista con el programa Trisano TV, al estratega uruguayo le consultaron si tiene contemplado volver a dirigir en el fútbol peruano. "Como te decía al principio, no tengo proyectado trabajar en algún lado. Pero no descarto la posibilidad de que algún día pueda volver a trabajar", manifestó al inicio de su intervención.

¿Jorge Fossati volverá a la Liga 1?

En ese sentido, el experimentado entrenador de 73 años fue claro al mencionar que, por el respeto y cariño que siente hacia Universitario de Deportes, no buscaría dirigir algún club de la Liga 1.

"Hoy, si tengo que decirte algo tajante respecto a tu pregunta, no, no trabajaría en otro club. Me parece, de mi parte, que por el respeto al hincha de Universitario y todo el cariño que nos han brindado, no iría. Que no se malentienda con otros casoso que ya han pasado de un lado para el otro. Estoy hablando de mi caso peronal. No me veo en otro club después haber estado y tenido esa experiencia de vida en Universitario, no me veo. Tal vez sería en un largo plazo... Yo no estoy para pensar en largos plazos", agregó.

Jorge Fossati fue vinculado con Alianza Lima

El futuro de Pablo Guede en Alianza Lima es uno de los temas más comentados. El rendimiento del equipo blanquiazul sigue generando cuestionamientos y desde diversos sectores indicaron que el club victoriano ya baraja algunos nombres para reemplazar al argentino.

Uno de los mencionado fue Jorge Fossati; sin embargo, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, no existió algún tipo de contacto. Además, el entorno del estratega señaló que no tomarían en cuenta alguna propuesta victoriana.