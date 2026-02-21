HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Fútbol Peruano

Jorge Fossati despeja toda clase de rumores sobre volver a dirigir en Perú: "Por respeto a Universitario, no"

En los últimos días, el nombre del exentrenador de Univeristario y la selección peruana fue señalado como uno de los posibles reemplazantes de Pablo Guede en Alianza Lima.

Jorge Fossati ganó 2 títulos con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Liga 1
Jorge Fossati ganó 2 títulos con Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Liga 1

Jorge Fossati se ganó un lugar en la historia del Universitario de Deportes tras obtener el tricampeonato de la Liga 1. Luego de dejar la institución a inicios de temporada, desde diversos sectores se empezó a hablar sobre el futuro del 'Nonno'; incluso, en los últimos días fue mencionado como un posible candidato para reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima.

En una reciente entrevista con el programa Trisano TV, al estratega uruguayo le consultaron si tiene contemplado volver a dirigir en el fútbol peruano. "Como te decía al principio, no tengo proyectado trabajar en algún lado. Pero no descarto la posibilidad de que algún día pueda volver a trabajar", manifestó al inicio de su intervención.

PUEDES VER: Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: 'Somos amenaza para el otro equipo'

lr.pe

¿Jorge Fossati volverá a la Liga 1?

En ese sentido, el experimentado entrenador de 73 años fue claro al mencionar que, por el respeto y cariño que siente hacia Universitario de Deportes, no buscaría dirigir algún club de la Liga 1.

"Hoy, si tengo que decirte algo tajante respecto a tu pregunta, no, no trabajaría en otro club. Me parece, de mi parte, que por el respeto al hincha de Universitario y todo el cariño que nos han brindado, no iría. Que no se malentienda con otros casoso que ya han pasado de un lado para el otro. Estoy hablando de mi caso peronal. No me veo en otro club después haber estado y tenido esa experiencia de vida en Universitario, no me veo. Tal vez sería en un largo plazo... Yo no estoy para pensar en largos plazos", agregó.

PUEDES VER: Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: 'Pareciera que estamos peleando el descenso'

lr.pe

Jorge Fossati fue vinculado con Alianza Lima

El futuro de Pablo Guede en Alianza Lima es uno de los temas más comentados. El rendimiento del equipo blanquiazul sigue generando cuestionamientos y desde diversos sectores indicaron que el club victoriano ya baraja algunos nombres para reemplazar al argentino.

Uno de los mencionado fue Jorge Fossati; sin embargo, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, no existió algún tipo de contacto. Además, el entorno del estratega señaló que no tomarían en cuenta alguna propuesta victoriana.

Notas relacionadas
Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

LEER MÁS
Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys

Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys

LEER MÁS
Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

LEER MÁS
Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

LEER MÁS
Alianza Lima venció a Sport Boys y es líder de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima venció a Sport Boys y es líder de la tabla en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO HOY por LaLiga de España: Budimir anota el 1-0 ante el líder del torneo

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Apertura de Liga 1 2026?

Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025