Jorge Fossati despeja toda clase de rumores sobre volver a dirigir en Perú: "Por respeto a Universitario, no"
En los últimos días, el nombre del exentrenador de Univeristario y la selección peruana fue señalado como uno de los posibles reemplazantes de Pablo Guede en Alianza Lima.
- Federico Girotti habría tenido efusiva reacción pateando una botella tras quedar sin minutos en el Alianza Lima contra Sport Boys
- Pablo Guede revela por qué no usa a Pedro Aquino en Alianza Lima, pese a que el jugador descartó lesión: "Es un tema mío"
Jorge Fossati se ganó un lugar en la historia del Universitario de Deportes tras obtener el tricampeonato de la Liga 1. Luego de dejar la institución a inicios de temporada, desde diversos sectores se empezó a hablar sobre el futuro del 'Nonno'; incluso, en los últimos días fue mencionado como un posible candidato para reemplazar a Pablo Guede en Alianza Lima.
En una reciente entrevista con el programa Trisano TV, al estratega uruguayo le consultaron si tiene contemplado volver a dirigir en el fútbol peruano. "Como te decía al principio, no tengo proyectado trabajar en algún lado. Pero no descarto la posibilidad de que algún día pueda volver a trabajar", manifestó al inicio de su intervención.
PUEDES VER: Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: 'Somos amenaza para el otro equipo'
¿Jorge Fossati volverá a la Liga 1?
En ese sentido, el experimentado entrenador de 73 años fue claro al mencionar que, por el respeto y cariño que siente hacia Universitario de Deportes, no buscaría dirigir algún club de la Liga 1.
"Hoy, si tengo que decirte algo tajante respecto a tu pregunta, no, no trabajaría en otro club. Me parece, de mi parte, que por el respeto al hincha de Universitario y todo el cariño que nos han brindado, no iría. Que no se malentienda con otros casoso que ya han pasado de un lado para el otro. Estoy hablando de mi caso peronal. No me veo en otro club después haber estado y tenido esa experiencia de vida en Universitario, no me veo. Tal vez sería en un largo plazo... Yo no estoy para pensar en largos plazos", agregó.
PUEDES VER: Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: 'Pareciera que estamos peleando el descenso'
Jorge Fossati fue vinculado con Alianza Lima
El futuro de Pablo Guede en Alianza Lima es uno de los temas más comentados. El rendimiento del equipo blanquiazul sigue generando cuestionamientos y desde diversos sectores indicaron que el club victoriano ya baraja algunos nombres para reemplazar al argentino.
Uno de los mencionado fue Jorge Fossati; sin embargo, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, no existió algún tipo de contacto. Además, el entorno del estratega señaló que no tomarían en cuenta alguna propuesta victoriana.