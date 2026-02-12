HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Mr. Peet advierte que la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima podría estar en riesgo: “El crédito se le estaría acabando”

Tras la eliminación en la Copa Libertadores, Mr. Peet señaló cuál sería el partido clave que pondría en la mira la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima.

Mr. Peet habló tras el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: composición LR/Madrugol
Mr. Peet habló tras el partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo. Foto: composición LR/Madrugol

Alianza Lima sigue dando de qué hablar tras la derrota frente a 2 de Mayo por la Copa Libertadores, en un encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva. Tras el resultado negativo, todas las miradas apuntaron hacia Pablo Guede debido al planteamiento que realizó tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Uno de los que se pronunció fue Mr. Peet, en una reciente edición del programa Madrugol.

En sus palabras, el periodista deportivo no dudó en señalar que ahora el partido clave será contra Alianza Atlético de Sullana por la Liga 1 Torneo Apertura, pues tras quedar fuera de la Libertadores, este encuentro será, según su perspectiva, determinante para que Guede pueda mantenerse en el cargo del conjunto blanquiazul.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

lr.pe

Mr. Peet advierte sobre la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima

Peter Arévalo señaló que la eliminación ante 2 de Mayo dejó en entredicho la continuidad de Guede y su comando técnico, por lo que considera que el partido frente a Alianza Atlético será una verdadera prueba de fuego.

"Así como hay tolerancia cero en temas de disciplina, hay margen de error cero para este comando técnico. En la medida que no se consigan los resultados. Ahora tiene que ir a Trujillo y ganar. El empate no vale porque Alianza va a ser local en Trujillo. El empate no vale. La cercanía hace imposible que Guede se vaya mañana, pero si no le gana a Alianza Atlético de Sullana en Trujillo, entonces creo que el crédito se le estaría acabando. Yo sí creo que ahí estaría muy cerca de irse", empezó diciendo Mr. Peet.

"Es distinto porque si pasaba de fase se pensaba contra Cristal, pero Alianza ahora tiene margen de error cero. Alianza tiene ganarle a Sullana en Trujillo porque si no lo hace, el fin de la era Guede estará más cerca. Solitos se pusieron en el paredón porque esta llave tenían que ganarla", complementó el periodista.

PUEDES VER: Jefferson Farfán revela por primera vez cuánto era su sueldo inicial en PSV de Países Bajos: "Así empecé yo"

lr.pe

Mr. Peet revela que eliminación en Copa Libertadores cambia los planes de Alianza Lima

En otro momento, Mr. Peet manifestó que Alianza tenia pensado ir por un refuerzo a mitad de año, con el dinero que ganen por seguir de fase en Libertadores.

"Aseguraron un ingreso más de dinero, se metían a fase 2, con posibilidad de meterte a fase 3 y seguir asegurando un dinero. Con posibilidad de meterte a fase de grupos e ir por un refuerzo que estaba en la mira para la segunda parte del año. No sé si esto trae abajo todos los planes de reforzar el equipo en la segunda parte de esto. Miren lo perjudicial de esto. Este resultado ha sido un sable en el corazón", dio a conocer.

