Jugador de Cusco FC deja picante mensaje tras polémico 1-1 contra Universitario: "Ellos también empatan o ganan por decisiones arbitrales"

Iván Colman señaló que no vio bien la jugada, pero confía en la decisión que tomó Kevin Ortega en los últimos minutos del partido ante Universitario.

Iván Colman confía en el criterio de Kevin Ortega tras cobrar penal a favor de Cusco FC. Foto: composición LR/Entre Bolas
Iván Colman confía en el criterio de Kevin Ortega tras cobrar penal a favor de Cusco FC. Foto: composición LR/Entre Bolas

Universitario estuvo cerca del triunfo, pero terminó con un polémico empate 1-1 contra Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega. La 'U' saboreaba los tres puntos en esta segunda fecha del Torneo Apertura 2026, pero Kevin Ortega cobró un penal en los últimos minutos y los cusqueños encontraron la igualdad. La decisión del árbitro viene siendo lo más controversial de la jornada, puesto que ha generado diversos comentarios.

Al respecto, uno de los que se pronunció al término del partido fue el jugador Iván Colman. El volante de Cusco FC aseguró que no vio la jugada que terminó en penal, pero confía en el criterio de Ortega como juez principal.

PUEDES VER: Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

lr.pe

Iván Colman dejó picante mensaje tras 1-1 contra Universitario

En conversación con la prensa local, Colman puso paños fríos a las críticas contra Kevin Ortega. Es más, señaló que la 'U' también ha conseguido resultados favorables con decisiones arbitrales que han sido polémicas.

"No veo bien la jugada, pero bueno, si el árbitro cobró penal, es porque seguramente lo fue. El árbitro lo decidió así, empatamos. Mucho del árbitro no se puede hablar. Ellos también a veces empatan o ganan por decisiones arbitrales y nadie dice nada", declaró.

Posteriormente, analizó el rendimiento del equipo dorado contra los dirigidos por Javier Rabanal. "Como te digo, el partido anterior no lo hicimos bien, este partido creo que si. Nos vamos tranquilos con eso, hicimos todo. Llegamos, tuvimos varias jugadas claras. No nos vamos conforme con el resultado, pero sí con lo que hicimos", añadió.

PUEDES VER: Kevin Ortega habría admitido que se equivocó en cobrar penal para Cusco FC ante Universitario

lr.pe

Kevin Ortega habría admitido su error en penal para Cusco FC

Una vez culminado el compromiso, varios jugadores de Universitario compartieron su fastidio por la decisión de Kevin Ortega. A propósito, el lateral José Carabalí reveló que el réferi admitió su error tras cobrar la presunta falta de Willams Riveros.

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", dijo para las cámaras de L1 Max.

