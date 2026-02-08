Fútbol EN VIVO, lunes 9 de febrero: programación completa y dónde ver los partidos de hoy

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 9 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, liga de Argentina, primera división de Uruguay) y Europa (LaLiga, Serie A) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 se cierra con el partido entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso. Además, la actividad deportivo continúa en la liga profesional de Argentina y en Uruguay.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la liga Argentina HOY

Lanús vs Talleres de Córdoba

Hora: 5.15 p. m.

Canal: TyC Sports Internacional

Estudiantes vs Independiente Rivadavia

Hora: 5.15 p. m.

Canal: TyC Sports Internacional

Partidos de la liga de Uruguay HOY

Cerro vs Danubio

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga HOY

Villareal vs Espanyol

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Serie A HOY