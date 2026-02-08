Fútbol EN VIVO, lunes 9 de febrero: programación completa y dónde ver los partidos de hoy
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1, liga de Argentina y LaLiga.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 9 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, liga de Argentina, primera división de Uruguay) y Europa (LaLiga, Serie A) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 se cierra con el partido entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso. Además, la actividad deportivo continúa en la liga profesional de Argentina y en Uruguay.
Partidos de la Liga 1 HOY
- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la liga Argentina HOY
- Lanús vs Talleres de Córdoba
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
- Estudiantes vs Independiente Rivadavia
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: TyC Sports Internacional
Partidos de la liga de Uruguay HOY
- Cerro vs Danubio
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Partidos de LaLiga HOY
- Villareal vs Espanyol
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Serie A HOY
- Atalanta vs Cremonene
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Roma vs Cagliari
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: ESPN 2 y Disney Premium