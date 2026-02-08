HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Fútbol EN VIVO, lunes 9 de febrero: programación completa y dónde ver los partidos de hoy

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1, liga de Argentina y LaLiga. 

Partidos de hoy lunes 9 de febrero del 2026. Foto: composición LR
Partidos de hoy lunes 9 de febrero del 2026. Foto: composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, lunes 9 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, liga de Argentina, primera división de Uruguay) y Europa (LaLiga, Serie A) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 se cierra con el partido entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso. Además, la actividad deportivo continúa en la liga profesional de Argentina y en Uruguay.

Partidos de la Liga 1 HOY

Partidos de la liga Argentina HOY

  • Lanús vs Talleres de Córdoba
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports Internacional
  • Estudiantes vs Independiente Rivadavia
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports Internacional

Partidos de la liga de Uruguay HOY

  • Cerro vs Danubio
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de LaLiga HOY

  • Villareal vs Espanyol
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Serie A HOY

  • Atalanta vs Cremonene
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Roma vs Cagliari
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN 2 y Disney Premium
Notas relacionadas
Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos de hoy y posiciones tras los resultados de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos de hoy y posiciones tras los resultados de la segunda etapa

LEER MÁS
Tabla de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de hoy por la fecha 2 del Torneo Apertura

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, domingo 8 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

LEER MÁS
Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo del presidente Jerí?

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos de hoy y posiciones tras los resultados de la segunda etapa

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Deportes

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos de hoy y posiciones tras los resultados de la segunda etapa

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo del presidente Jerí?

José Jerí: afiliados a Somos Perú obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de la Mujer sin experiencia previa

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025