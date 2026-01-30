La selección peruana dio un giro importante en su proyecto deportivo con la reciente contratación de Mano Menezes como nuevo DT. El técnico brasileño, de 63 años, decidió descartar una propuesta de un equipo africano con plaza asegurada en la Copa del Mundo 2026, para enfocarse en liderar a la Bicolor de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, Menezes ponderó la visión y los objetivos presentados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) antes de dar su acuerdo. La oferta africana, concretamente de la selección de Túnez, habría sido tentadora por la inmediatez de disputar la cita mundialista; sin embargo, el estratega optó por el plan a largo plazo que le propuso la FPF.

Mano Menezes descartó a Túnez por dirigir a la selección peruana

El citado comunicador aseguró que el entrenador brasileño aceptó Perú por el proyecto que le pusieron en la mesa. "Mano Menezes es el nuevo entrenador de la selección de Perú. El acuerdo ya es total. Se están esperando los documentos y que el técnico firme su contrato. El contrato será hasta que terminen las próximas eliminatorias con posibilidad de extender lógicamente si Perú se clasifica al próximo Mundial de 2030. ¿Por qué Mano aceptó dirigir Perú? Básicamente porque le ofrecieron un proyecto serio a largo plazo", dijo en UOL Esporte.

Si bien Túnez era una alternativa latente, Menezes consideró que en Perú podía tener más tiempo para plasmar su visión. "Mano tenía la posibilidad de dirigir a Túnez en el Mundial que se juega este año y rechazó esa posibilidad porque buscaba algo con más previsión, con más tiempo para poder armar un equipo a su gusto. Por eso Menezes es el nuevo entrenador de la selección de Perú", agregó.

Mano Menezes dejó las puertas abiertas de la selección peruana a todos los jugadores

Durante su presentación, Mano Menezes fue consultado sobre una posible convocatoria de Paolo Guerrero y Christian Cueva a la selección peruana. Al respecto, el brasileño precisó que todos los futbolistas tienen un espacio en la Bicolor,

"Todos los jugadores tienen las puertas abiertas de la selección. No es correcto llegar y establecer retos a personas que ya hemos visto jugar; todos tienen las puertas abiertas de la selección", declaró.