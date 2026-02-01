Siguen los comentarios negativos acerca de 1190 Sports, luego de darse a conocer que estuvo cerca de no televisarse el Melgar versus Cienciano, lo que generó dudas entre los hinchas, quienes temían que se repitiera un hecho escandaloso como lo ocurrido con Alianza Lima ante Sport Huancayo. Esto se debió a que la empresa mantiene una deuda con el club arequipeño, pero tras una conversación con la Liga de Fútbol Profesional se llegó a un acuerdo para el pago de los montos pendientes al ‘Dominó’.

En este contexto, tras el triunfo por 2-0 sobre Cienciano, Juan Reynoso habló con los medios sobre este delicado tema, señalando que muchas veces este tipo de situaciones sirven para generar reacciones en el medio. Además, expresó su deseo de que todo mejore. En otro momento, también se refirió a su próximo partido frente a Sporting Cristal por la fecha 2 de la Liga 1 Torneo Apertura.

PUEDES VER: Piero Quispe tuvo fuerte intercambio de palabras con Aydan Hammond en victoria de Sydney FC

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre el conflicto entre Melgar y 1190 Sports?

En un principio, el ‘Cabezón’ no dudó en señalar que espera que todo mejore, manifestando que, si bien la situación no es la mejor, quedará como precedente.

"Ojalá se mejore, porque diera la impresión de que los tienen que apretar o tenemos que llegar a sus situaciones límites para que esto mejore y para que todo fluya como corresponde. Creo que no es lo ideal, pero es un buen punto de partida", empezó diciendo.

"Ojalá todo el fútbol peruano sea solidario, porque esto no había pasado hace años, de que te deban o tener un equipo con dos, tres meses sin pagar, y en esa parte felicitar a Jader (Rizqallah) y a la gente del club que a pesar que tienen bastante tiempo sin cobrar, a los chicos y a nosotros no nos ha faltado nunca una mensualidad", fueron las palabras de Reynoso, que se mostró agradecido con el club, pues a pesar de este situación, a él y a sus dirigidos no les ha faltado su pago correspondiente.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Juan Reynoso calienta la previa del Melgar vs Sporting Cristal

En otro momento habló sobre su próximo partido este domingo 8 frente a Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Apertura, donde manifestó que es un rival que les complica.

"El rival que más nos complicaba a nosotros y nosotros más los complicamos (Sporting Cristal). Somos dos rivales directos. El Apertura es solo una rueda, entonces nos va a tocar ir, jugar, tratar de ganar, respetando sus características. Es un equipo que ha cambiado poco en relación al torneo pasado”.

“Seguro que ha integrado cosas y ha perdido otras. y bueno, con nuestras herramientas haremos un partido inteligente con la intención de ganarlo, porque ganarlo es dejarlos, entre comillas, algo lejos de nosotros en puntos. Nuestra exigencia es pelear el campeonato”.