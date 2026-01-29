HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El 'Monstruo': "El Humo" de José Jerí y Pedro Cateriano en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Fútbol Peruano

Alianza Lima complace a Pablo Guede: Esteban Pavez es el nuevo jugador blanquiazul para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Esteban Pavez llega a La Victoria procedente de Colo-Colo y se pondrá bajo las órdenes de Pablo Guede para esta temporada 2026, donde los blanquiazules aspiran al título local.

Alianza Lima oficializó a Esteban Pavez. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima oficializó a Esteban Pavez. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima hizo oficial vía redes sociales la incorporación de Esteban Pavez, centrocampista que fue capitán de Colo-Colo. El jugador de 35 años ha ilusionado a los hinchas blanquiazules debido a la trayectoria ganadora que ha tenido en Chile. Tras el anuncio, los comentarios positivos por parte de los hinchas no se hicieron esperar, deseándole todos los éxitos. Pavez se presenta como una de las apuestas de Pablo Guede, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes.

El jugador de 35 años llega a La Victoria como el último refuerzo extranjero del club. Con este fichaje, los íntimos se están reforzando bien, pues cuentan con grandes jugadores, formando un plantel sólido para afrontar esta larga temporada.

PUEDES VER: Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

lr.pe

Alianza Lima hace oficial fichaje de Esteban Pavez

"Bienvenido a Casa, Esteban Pavez. Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", fueron las emotivas palabras que le dedicó el club íntimo a su nuevo jugador que se unirá para esta temporada donde deberán jugar Liga 1 y Copa Libertadores.

larepublica.pe

PUEDES VER: Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugador Esteban Pavez?

Pavez ha pasado por numerosos clubes. Sin embargo, la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en su Chile.

  • 25/26: Colo-Colo (Chile) → Alianza Lima (Perú)
  • 21/22: Club Tijuana (México) → Colo-Colo (Chile)
  • 20/21: Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) → Club Tijuana (México)
  • 19/20: Colo-Colo (Chile) → Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos)
  • 18/19: Athletico-PR (Brasil) → Colo-Colo (Chile)
  • 17/18: Colo-Colo (Chile) → Atlético-PR (Brasil)
  • 12/13: Unión Temuco (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 11/12: Colo-Colo (Chile) → Unión Temuco (Chile)
  • 11/12: San Marcos (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 10/11: Colo-Colo (Chile) → San Marcos (Chile)
  • 10/11: Rangers (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 09/10: Colo-Colo (Chile) → Rangers (Chile)
  • 09/10: Colo-Colo U21 (Chile) → Colo-Colo (Chile)
Notas relacionadas
Esteban Pavez llegó al Perú y elogió a Pablo Guede ante su inminente fichaje por Alianza Lima: "Es el mejor DT que he tenido"

Esteban Pavez llegó al Perú y elogió a Pablo Guede ante su inminente fichaje por Alianza Lima: "Es el mejor DT que he tenido"

LEER MÁS
Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

LEER MÁS
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora, canal TV y entradas para el partido de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora, canal TV y entradas para el partido de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

Waldir Sáenz sorprende al asegurar que Cienciano es el mejor equipo del Perú: "El único que ha ganado copas internacionales"

LEER MÁS
Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Fútbol Peruano

Alineaciones Alianza Lima contra Sport Huancayo: posible once de Pablo Guede para el debut de los blanquiazules por la Liga 1 2026

Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

Fixture de la Liga 1 2026: partidos, fecha y hora para ver el inicio de la fecha 1 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025