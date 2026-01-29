Alianza Lima hizo oficial vía redes sociales la incorporación de Esteban Pavez, centrocampista que fue capitán de Colo-Colo. El jugador de 35 años ha ilusionado a los hinchas blanquiazules debido a la trayectoria ganadora que ha tenido en Chile. Tras el anuncio, los comentarios positivos por parte de los hinchas no se hicieron esperar, deseándole todos los éxitos. Pavez se presenta como una de las apuestas de Pablo Guede, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes.

El jugador de 35 años llega a La Victoria como el último refuerzo extranjero del club. Con este fichaje, los íntimos se están reforzando bien, pues cuentan con grandes jugadores, formando un plantel sólido para afrontar esta larga temporada.

Alianza Lima hace oficial fichaje de Esteban Pavez

"Bienvenido a Casa, Esteban Pavez. Jerarquía y experiencia para el mediocampo blanquiazul. Desde hoy, defendemos los colores juntos", fueron las emotivas palabras que le dedicó el club íntimo a su nuevo jugador que se unirá para esta temporada donde deberán jugar Liga 1 y Copa Libertadores.

¿En qué equipos ha jugador Esteban Pavez?

Pavez ha pasado por numerosos clubes. Sin embargo, la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en su Chile.