Alianza Lima visita a Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 - 2026

Y la espera al fin terminó. Hoy se abre el telón en nuestra querida Liga 1 temporada 2026 con el debut de Alianza Lima ante Sport Huancayo en el estadio IPD de Huancayo (12:00 p.m.) en un horario poco habitual.

Para esta tarde el elenco íntimo no se guardará nada y pese a las bajas por una denuncia a jugadores como Miguel Trauco, Sergio Peña y Carlos Zambrano, el técnico Pablo Guede utilizará su mejor once, teniendo en cuenta también que este miércoles se estrenará en la primera fase de la Copa Libertadores contra el 2 de Mayo en Paraguay.

Guede ensayó en horas de la mañana el siguiente once: En el arco el boliviano Guillermo Viscarra es inamovible. La línea de cuatro estará comandada por el uruguayo Mateo Antoni junto a Renzo Garcés. Por la banda derecha Luis Advíncula, mientras que por el otro sector Cristian Carbajal tendrá su oportunidad. En la primera línea de volantes, Guede volverá a confiar en Gianfranco Chávez, quien suele ser defensor central. Fernando Gaibor y Jairo Vélez estarán un poco más sueltos y en el ataque se ubicarán: Gaspar Gentile, Eryc Castillo y como único punta Paolo Guerrero, autor de dos goles en el amistoso contra el Inter Miami.

Una de las bajas que tendrá hoy el estratega argentino será Jesús Castillo. El volante central no viajó ayer con el equipo debido a un esguince que sufrió en la “Noche Blanquiazul” y seguirá estando en evaluación para saber si estará disponible con miras al viaje copero.

El último refuerzo

El volante chileno Esteban Pavez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Alianza Lima y se sintió muy feliz por esta experiencia, junto a Pablo Guede. “Vengo con muchas expectativas, hay un gran equipo y un gran DT. Pablo Guede es el mejor técnico que he tenido. Matute es muy parecido al ambiente en Santiago”, dijo.