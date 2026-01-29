Esteban Pavez ya está en el Perú y en las próximas horas se confirmará su fichaje por Alianza Lima. El volante chileno dejó Colo-Colo después de 4 temporadas para vivir su primera experiencia en el fútbol peruano de la mano de Pablo Guede. Justamente, en su arribo a tierras nacionales, el futbolista de 35 años compartió su alegría por reencontrarse con el técnico argentino. Asimismo, resaltó el gran ambiente que se vive en Matute, recinto que ya pisó cuando era jugador del Cacique.

Con la llegada de Pavez, Alianza cerraría su mercado de fichajes de cara al inicio de la Liga 1 2026 y la fase previa de la Copa Libertadores. Recordemos que los blanquiazules debutan este viernes 30 de enero contra Sport Huancayo, aunque el chileno no estaría para este partido, puesto que recién se acopla al equipo.

Esteban Pavez expresa su felicidad de reencontrarse con Pablo Guede en Alianza Lima

"La verdad que vengo con mucha expectativa, hay un gran equipo, hay un gran técnico y la verdad que estoy muy motivado de estar aquí", fueron las primeras declaraciones de Esteban Pavez.

Posteriormente, comentó cómo es su relación con Guede. "Sí, obvio, Pablo es el mejor técnico que he tenido, siempre lo he dicho y la verdad que estoy muy contento de estar acá", agregó.

Asimismo, recordó la vez que jugó en el estadio Alejandro Villanueva. "Fue bastante lindo. Recuerdo que jugué primero en el Nacional y después jugué en Matute y me gustó mucho más. El ambiente es muy parecido a lo que se vive en Santiago", complementó.

Finalmente, le hizo una promesa al hincha íntimo. "Me motiva mucho, tienen un gran equipo, un gran entrenador y por eso estoy acá (...) Es algo que lo tengo, no vengo a hacer algo diferente a lo que he hecho toda mi vida. Voy a dar todo por el equipo", concluyó.

Esteban Pavez y una despedida agridulce de Colo-Colo antes de llegar a Alianza Lima

Antes de dejar su natal Chile, Esteban Pavez brindó sus sensaciones sobre su partido de Colo-Colo. El mediocampista aseguró que su deseo era seguir en el Cacique, pero se percató de que no estaba en los planes del club pese a que era capitán del equipo.

"Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos. Uno va viendo el día a día y yo también me siento importante. Yo la verdad que quería estar en Colo-Colo, pero hace semanas tomé la decisión por muchas cosas que estaba viendo. Es muy raro ser capitán del equipo más grande de Chile y no estar considerado o estar en la banca. Duele la forma, pero estoy agradecido con toda la gente", dijo para la prensa sureña.