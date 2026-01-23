HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,2 remeció Pisco, según IGP
Alianza Lima condena agresiones de hinchas a sus jugadores y tomará medidas legales: "Somos firmes en la integridad del plantel"

Jugadores como Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron agredidos en las instalaciones de Matute. El club emitió un comunicado sobre este suceso.

Alianza Lima condenó agresiones a sus jugadores en Matute. Foto: composición LR/Alianza Lima
Alianza Lima condenó agresiones a sus jugadores en Matute. Foto: composición LR/Alianza Lima

Luego de la denuncia por el presunto delito de abuso que se presentó contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, un grupo de hinchas de Alianza Lima acudió a las instalaciones para confrontar a los integrantes del plantel; en medio de este suceso, se registraron una serie de agresiones.

En la mañana del jueves 22 de enero, los aficionados del conjunto victoriano irrumpieron en los entrenamientos del primer equipo. De acuerdo con los reportes de la prensa, jugadores como Paolo Guerrero y Luis Advíncula habrían sido agredidos.

Alianza Lima condena agresiones que sufrieron sus jugadores

Ante lo acontecido, el conjunto victoriano condenó los actos de violencia y remarcó que van a proceder de forma legal en contra de los involucrados.

Noticia en desarrollo...

