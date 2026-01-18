Piero Quispe contó por primera vez cómo es su nueva vida en Australia: "Me gusta visitar la ópera"

Piero Quispe empezó una nueva ida en Australia. Alejado de la caótica Lima, el volante peruano atraviesa un buen presente en Sydney FC, club con el que ya empezó a brillar tras marcar su primer gol en la A-League. Su adaptación al equipo ha sido inmediata y ya es uno de los protagonistas del plantel. De la misma manera, no le ha costado acoplarse a la ciudad ni a la vida diaria que implica estar en el otro lado del mundo.

Si bien reconoce que Australia es muy diferente a nuestro país, Quispe aseguró que está muy feliz junto con su familia por la seguridad y el buen ambiente en la ciudad. Además, detalló cuáles son sus nuevos pasatiempos.

Piero Quispe contó cómo es su nueva vida en Australia

En conversación con el medio 'Sky Blue Stories', podcast del Sydney FC, Piero Quispe reveló qué actividades suele realizar cuando no está en un campo de juego. Al respecto, sorprendió al mencionar que suele frecuentar la ópera.

"Me gusta caminar por donde vivo, por la ciudad y también ir a visitar la ópera al igual que sus lugares bonitos que tienen acá. Bastantes cosas bonitas hay para visitar con mi familia cada vez que tengo libre o después de un partido", declaró.

Asimismo, resaltó las cualidades que tiene Sydney como ciudad. “Es súper diferente acá por el idioma, por la seguridad y por la vida. Es súper diferente a Perú. Estoy muy feliz acá con mi familia, con mi esposa y con mi hija; y con ganas de seguir haciendo las cosas bien”, añadió.

Piero Quispe trazó sus metas con Sydney FC de Australia

El mediocampista de 24 años expresó su felicidad por haber marcado su primer tanto con Sydney. Sin embargo, señaló que quiere ir por más para seguir sobresaliendo y apoyar al club a lograr títulos.

“Estoy con ganas de seguir haciendo las cosas bien acá en Sídney. Desde la primera fecha siempre lo busqué y gracias a Dios pude anotar mi primer gol y voy a seguir trabajando, entrenando día a día para lograr marcar más goles y dar más asistencias”, concluyó.