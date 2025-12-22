HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Sporting Cristal tiene en la mira al goleador de la Liga 1: Facundo Callejo podría llegar al club 'celeste'

Facundo Callejo estaría muy cerca de llegar a Sporting Cristal para la próxima temporada.

Facundo Callejo podría llegar a Sporting Cristal para la próxima temporada. Foto: Composición LR
Facundo Callejo podría llegar a Sporting Cristal para la próxima temporada. Foto: Composición LR

Luego de terminar la temporada como el goleador de la Liga 1, Facundo Callejo ha captado la atención de varios clubes. Los 25 goles que anotó el delantero argentino, no pasaron desapercibidos y ya hay equipos que buscan ficharlo para el próximo año. El goleador fue vital para que su actual club, Cusco FC, pueda clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Uno de los clubes interesados en contar con el goleador, es Sporting Cristal. Según lo informado por Julio Peña en el programa 'De una', el equipo rimense estaría cerca de tenerlo en su plantel el próximo año. "Una más de Cristal. Para el que dice que Facundo Callejo se va a Argentina u otro lado. Cerca, cerca, cerca de Sporting Cristal", fue lo que mencionó el comunicador.

PUEDES VER: Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

lr.pe

Facundo Callejo estaría cerca de llegar a Sporting Cristal

Luego de la partida de Martín Cauteruccio, el conjunto 'cevercero' no ha podido suplir de la mejor manera esa posición. Por ello, quieren garantizar los goles para la siguiente temporada con un futbolista que ya conoce el medio. Ahora, buscarán dar un golpe en el mercado de pases. Tengamos en cuenta que el argentino tiene contrato con Cusco FC hasta finales del 2027, lo que podría interpretarse que los 'rimenses' comprarían el pase.

No es el único equipo interesado, puesto que, se supo que Colón de Argentina también busca tenerlo. Esto parecería más complicado debido a que el conjunto 'Sabalero' se encuentra en la segunda división del fútbol argentino. De todas formas, la posible llegada a Cristal haría que los equipos sigan reforzándose de la mejor manera.

PUEDES VER: Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Facundo Callejo?

El argentino ha jugado en países como: Argentina, Ecuador, Bolivia, Grecia y actualmente en Perú, donde viene teniendo un gran presente. Esta es la lista de equipos por donde pasó el delantero:

  • Gimnasia (J)
  • LDU de Loja
  • Patronato
  • Santamarina
  • Carabobo
  • All Boys
  • Pannafpliakos
  • Temperley
  • Macará
  • Nacional Potosí
  • Aucas
  • Cusco FC
