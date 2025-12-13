HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Desmienten que Rodrigo Ureña busque pagar de su propio dinero para salir de Universitario

Aunque desde Colombia informaron que el volante estaría dispuesto a completar por su cuenta el monto restante para que Millonarios lo fiche, en las últimas horas quedó desmontada dicha versión.

Rodrigo Ureña lleva tres temporadas en el club crema. Foto: Universitario
Rodrigo Ureña lleva tres temporadas en el club crema. Foto: Universitario

La continuidad de Rodrigo Ureña en Universitario sigue siendo incierta pese a que el jugador tiene contrato vigente con los cremas por todo el 2026. Ante el reciente interés de Millonarios de Colombia por ficharlo, el chileno tendría la intención de dejar tienda estudiantil, aunque no al punto de poner de su propio dinero para pagar su pase, como informaron desde el país cafetero.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, no es cierto que el volante esté dispuesto a pagar parte de los 600.000 dólares que la 'U' exige para dejarlo salir. En cambio, el futbolista sí estaría negociando con la directiva para poder resolver su situación de la forma más amistoso posible.

PUEDES VER: Pedro García revela qué le explicó Jorge Fossati sobre su salida de Universitario: 'No hubo diferencia económica'

lr.pe

¿Qué pasó con la oferta de Millonarios por Rodrigo Ureña?

"La propuesta que mandó Millonarios por Rodrigo Ureña hasta hoy no ha sido respondida. En Colombia están esperando para ver si la mejoran. Tampoco es verdad lo que se ha dicho, de que Ureña está dispuesto incluso a poner de su dinero para completar los 600.000 dólares e irse", informó el comunicador en L1 Max.

"Lo que sí es que se va a buscar la forma de conversar para que la 'U', que no le ha presentado un proyecto importante a Ureña, ni buscado una extensión de contrato con una propuesta importante, pueda dejarlo ir. Al otro año él queda libre", agregó Peralta.

Universitario y Millonarios ya negocian por Rodrigo Ureña

Según el también conductor de TV, si bien la postura de la 'U' es inflexible (no aceptará menos de 600.000 dólares), la negociación entre ambos clubes va viento en popa debido al fuerte interés del conjunto embajador en Ureña. "En los próximos días podría definirse todo, ya que las negociaciones avanzan bien. Ariel Michaloutsos, director deportivo del club colombiano, está convencido de fichar al volante chileno", sostuvo.

