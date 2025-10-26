ADT de Tarma no tienen la intención de ver a Universitario de Deportes consagrarse tricampeón del fútbol peruano en su casa. En la agonía del primer tiempo, el conjunto local encontró el 1-0 gracias a un autogol del defensor Anderson Santamaría.

Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que postergar las celebraciones del tan ansiado 'tri', pues no les alcanza para sacarle una ventaja insuperable a Cusco FC.

Autogol de Anderson Santamaría en el Universitario - ADT

¿Qué resultado necesita Universitario ante ADT para ser campeón?

La 'U' le lleva una ventaja de 7 unidades a su único escolta, Cusco FC. El equipo comandado por Jorge Fossati cae de forma parcial contra ADT en Tarma a falta de tres jornadas para finalizar el Torneo Clausura de la Liga 1

Frente a este escenario, Universitario tiene la posibilidad de conseguir el ‘tri’ hoy, domingo 26 de octubre, si logra una victoria, sin importar el marcador, ante los adetinos; es decir, los merengues tendrán que remontar en los últimos 45 minutos para poder consagrarse.