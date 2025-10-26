HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Fútbol Peruano

ADT le está negando el tricampeonato a Universitario: autogol de Anderson Santamaría para el 1-0 de los tarmeños

El experimentado defensor de Universitario de Deportes anotó en contra tras un tiro de esquina y permitió que los locales se pongan 1-0 en la agonía del primer tiempo.

Anderson Santamaría es titular en Universitario de Deportes. Foto: L1 MAX
Anderson Santamaría es titular en Universitario de Deportes. Foto: L1 MAX

ADT de Tarma no tienen la intención de ver a Universitario de Deportes consagrarse tricampeón del fútbol peruano en su casa. En la agonía del primer tiempo, el conjunto local encontró el 1-0 gracias a un autogol del defensor Anderson Santamaría.

Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que postergar las celebraciones del tan ansiado 'tri', pues no les alcanza para sacarle una ventaja insuperable a Cusco FC.

Autogol de Anderson Santamaría en el Universitario - ADT

¿Qué resultado necesita Universitario ante ADT para ser campeón?

La 'U' le lleva una ventaja de 7 unidades a su único escolta, Cusco FC. El equipo comandado por Jorge Fossati cae de forma parcial contra ADT en Tarma a falta de tres jornadas para finalizar el Torneo Clausura de la Liga 1

Frente a este escenario, Universitario tiene la posibilidad de conseguir el ‘tri’ hoy, domingo 26 de octubre, si logra una victoria, sin importar el marcador, ante los adetinos; es decir, los merengues tendrán que remontar en los últimos 45 minutos para poder consagrarse.

Notas relacionadas
Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario les robaron sus entradas a pocos minutos del partido en Tarma

Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario les robaron sus entradas a pocos minutos del partido en Tarma

LEER MÁS
¿Qué resultado necesita Universitario HOY para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultado necesita Universitario HOY para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mirar Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1 2025 minuto a minuto desde Tarma: final del primer tiempo

Mirar Universitario vs ADT EN VIVO por Liga 1 2025 minuto a minuto desde Tarma: final del primer tiempo

LEER MÁS
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS
Arquero de Chankas revela que fue rechazado por Sporting Cristal antes de ser profesional: "Me dijeron que busque otras oportunidades"

Arquero de Chankas revela que fue rechazado por Sporting Cristal antes de ser profesional: "Me dijeron que busque otras oportunidades"

LEER MÁS
César Vallejo vs Unión Comercio EN VIVO por Liga 2 Perú: Cornejo anotó un golazo para los 'Poetas'

César Vallejo vs Unión Comercio EN VIVO por Liga 2 Perú: Cornejo anotó un golazo para los 'Poetas'

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación y puestos de los equipos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación y puestos de los equipos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Fútbol Peruano

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025