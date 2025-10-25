HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Diego Penny advierte sobre dos figuras de ADT que Universitario deberá “neutralizar”: “Este tipo de partidos lo motivan”

Universitario de Deportes está rumbo al tricampeonato y depende únicamente de sí mismo para conseguirlo; con una victoria, obtendría un resultado clave para alcanzar ese objetivo.

Diego Penny habló sobre el Universitario vs ADT. Foto: composición LR/Denganche/difusión
Universitario de Deportes está encaminado a lograr el tricampeonato, por lo que su duelo ante ADT de Tarma se perfila como uno de los más esperados por la afición crema, ya que una victoria podría acercarlos a este objetivo con algunas fechas aún por disputarse. En este contexto, Diego Penny brindó su análisis sobre el encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El exportero destacó que, para que la ‘U’ se quede con el triunfo, deberá frenar a dos futbolistas que han sido determinantes en la campaña del equipo tarmeño, Mauro Da Luz y Joao Rojas. Según Penny, se trata de jugadores que se motivan especialmente en partidos de esta magnitud.

Diego Penny advierte sobre dos figuras de ADT que complicarían a Universitario

Durante la conversación se habló sobre los partidos previos de ADT frente a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, en los cuales, desde su llegada a Primera en 2022, no ha perdido como local. Por ello, la ‘U’ tendrá que romper esa racha. En este sentido, Penny opinó que, si los cremas desean aumentar sus posibilidades de triunfo, deberán neutralizar a dos de sus principales figuras.

"Si la 'U' consigue neutralizar a Mauro Da Luz y a Joao Rojas, va a tener muchas chances de ganar. Joao Rojas, cuando está encendido, juega a un nivel impresionante. Este tipo de partidos lo motivan y saca lo mejor de sí", explicó Penny en el programa 'Mano a Mano'.

¿Con qué resultados Universitario sería campeón de la Liga 1 2025?

  • Derrota de Cusco FC frente a Atlético Grau: Universitario sería campeón automático.
  • Empate entre Cusco FC y Atlético Grau: Universitario solo necesitaría empatar ante ADT para ser campeón.
  • Victoria de Cusco FC: Con este resultado, Universitario deberá buscar un triunfo obligatorio en Tarma para sellar el objetivo.

¿Cuándo juega Universitario contra ADT?

Universitario se enfrentará a ADT este domingo 26 en el Estadio Unión Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura, este encuentro se podrá seguir desde las 3.30 p.m. (hora peruana).

