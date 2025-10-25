César Vallejo vs Unión Comercio EN VIVO por la Liga 2: ¿a qué hora y cómo ver este encuentro por el repechaje de ida?
Este domingo se disputará el partido de repechaje de ida entre César Vallejo y Unión Comercio, a las 3:15 p. m. hora peruana, en busca del ascenso.
Se viene el partido por el repechaje de ida entre César Vallejo y Unión Comercio este domingo 26. Ambos equipos buscan mantener viva la ilusión del ascenso y asegurar su lugar en la próxima temporada, por lo que promete ser un partidazo desde el principio. El encuentro podrá seguirse a través del canal de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol; además, tienes la opción de vivir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, desde las 3.15 p. m.
En los enfrentamientos previos entre ambos, la mayoría de resultados favorecieron al conjunto poeta; sin embargo, la realidad actual de ambos clubes es similar, pues vienen atravesando una temporada algo irregular.
¿A qué hora juega César Vallejo vs Unión Comercio?
El encuentro se podrá seguir desde las 3.15 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países.
- Perú: 3.15 p. m.
- Ecuador: 3.15 p. m.
- Colombia: 3.15 p. m.
- Bolivia: 4.15 p. m.
- Venezuela: 4.15 p. m.
- Paraguay: 5.15 p. m.
- Chile: 5.15 p. m.
- Argentina: 5.15 p. m.
- Uruguay: 5.15 p. m.
- Brasil (Brasilia): 5.15 p. m.
¿Cómo ver César Vallejo vs Unión Comercio?
El encuentro por el repechaje de ida se podrá seguir desde el YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. No obstante, también tienes la posibilidad de seguirlo aquí, en La República Deportes.
Pronósticos para el César Vallejo vs Unión Comercio
Estas son las principales cuotas para el César Vallejo contra Unión Comercio.
- Betsson: gana Vallejo (2.08), empate (3.55), gana Unión Comercio (2.88)
- Betano.pe: gana Vallejo (2.07), empate (3.30), gana Unión Comercio (3.05)
- 1xBet: gana Vallejo (2.17), empate (3.22), gana Unión Comercio (3.06)