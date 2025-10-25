HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

CD Moquegua vs FC Cajamarca EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la final de la Liga 2 2025?

El Estadio 25 de noviembre será testigo de la primera final entre CD Moquegua y FC Cajamarca en busca del ascenso a la primera división del fútbol peruano.

CD Moquegua y FC Cajamarca juegan desde la 1.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
CD Moquegua y FC Cajamarca juegan desde la 1.00 p. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

CD Moquegua se enfrenta a FC Cajamarca EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 26 de octubre por la primera final de la Liga 2 2025. El partido entre cajamarquinos y moqueguanos se disputará en el Estadio 25 de noviembre, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ATV para todo el territorio peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto cajamarquino llega a este compromiso tras haber vencido con solvencia a César Vallejo, por lo que la gran figura de aquel encuentro, Abel Casquete, buscará repetir la brillante actuación que tuvo frente a los trujillanos. Por su parte, el conjunto moqueguano afrontó una semifinal bastante más difícil ante Unión Comercio, ya que logró igualar el marcador en los minutos finales del último partido, lo que le permitió imponerse por un global de 3-2.

CD Moquegua vs FC Cajamarca: ficha del partido

PartidoCD Moquegua vs FC Cajamarca
¿Cuándo?Domingo 26 de octubre del 2025
¿A qué hora?1.00 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?ATV
¿Dónde?Estadio 25 de noviembre

¿A qué hora juega CD Moquegua vs FC Cajamarca?

En suelo peruano, el encuentro entre CD Moquegua vs FC Cajamarca por la primera final de la Liga 2 iniciará a la 1.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • Ecuador: 1:00 p.m.
  • Colombia: 1:00 p.m.
  • Bolivia: 2:00 p.m.
  • Venezuela: 2:00 p.m.
  • Argentina: 3:00 p.m.
  • Brasil: 3:00 p.m.
  • Chile: 3:00 p.m.
  • Paraguay: 3:00 p.m.
  • Uruguay: 3:00 p.m.
  • México: 12:00 p.m.

¿En qué canal ver CD Moquegua vs FC Cajamarca?

La transmisión del CD Moquegua vs FC Cajamarca estará a cargo de ATV para todo el suelo peruano. Además, podrás seguirlo por los canales de YouTube de Deportmatchm FPF y ATV.

¿Dónde jugarán CD Moquegua vs FC Cajamarca?

El choque entre CD Moquegua y FC Cajamarca se llevará a cabo en el Estadio 25 de noviembre, ubicado en la ciudad de Moquegua. Este recinto tiene capacidad para 21.000 espectadores.

Pronósticos de apuestas CD Moquegua vs FC Cajamarca

Casa de apuestasCD MoqueguaEmpateFC Cajamarca
Betsson 2.323.152.72
Betano2.573.102.52
1XBet2.46 3.102.63
