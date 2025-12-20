HOYSuscripcion LR Focus

Alejandro Duarte confía en reivindicarse como futbolista tras fichaje por Alianza Lima: “Posicionarme en lo más alto del fútbol peruano”

Alejandro Duarte dio sus primeras declaraciones como jugador blanquiazul, donde expresó su felicidad por unirse al club y se mostró optimista en revertir su situación tras haber dejado Sporting Cristal, donde no tuvo muchos minutos.

Alejandro Duarte habló sobre fichaje por Alianza Lima. Foto: composición LR/DSports/Alianza Lima
Alejandro Duarte habló sobre fichaje por Alianza Lima. Foto: composición LR/DSports/Alianza Lima

Alejandro Duarte, uno de los recientes fichajes de Alianza Lima de cara a la siguiente temporada, dio sus primeras palabras como guardameta del conjunto blanquiazul. El exSporting Cristal, en conversación con DSports, se mostró muy feliz por pertenecer a la institución victoriana, señalando que hará todo lo posible para aprovechar las oportunidades que se le presenten durante el desarrollo de la temporada 2026.

El jugador de 31 años señaló que desea posicionarse en lo más alto del fútbol peruano y que esa es una de las razones por las cuales fichó por Alianza, pues busca reivindicarse tras su paso por los rimenses, donde no tuvo tantas oportunidades. Además, no dudó en elogiar el plantel que está formando el club, pues señaló que es el mejor de la Liga 1.

PUEDES VER: Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

lr.pe

Alejandro Duarte da sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima

"Llegar a Alianza es muy masivo todo. Estoy seguro que cuando me toque lo voy a hacer bien y si te va bien en Alianza, muy rápido te vuelves a posicionar en lo más alto del fútbol peruano, y esa es mi intención", empezó diciendo el portero.

"No pienso dejar pasar ninguna oportunidad que se me presente en este tiempo. Me siento hasta mejor físicamente que antes, estoy esperando con muchas ganas que se me dé la oportunidad de jugar", complementó.

"Es evidente que tratan de reforzarse lo mejor que puedan cada uno. Si Alianza tiene la posibilidad de contratar los jugadores que quieren, me parece excelente. En lo personal, creo que Alianza tiene el mejor plantel del medio local y eso hay que asumirlo, jugar con eso y saber que tenemos que ser los favoritos para llevarnos el torneo el otro año", sentenció el exSporting Cristal.

PUEDES VER: Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

lr.pe

¿Cómo le fue a Alejandro Duarte con Sporting Cristal?

Con Sporting Cristal, Alejandro Duarte, durante la temporada en la Liga 1, solo ha podido disputar 2 partidos como titular en el Apertura, donde recibió un total de 5 goles. A pesar de esta situación, el portero confía en revertir su situación dentro de la institución blanquiazul.

