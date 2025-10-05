HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Alan Cantero expresó su indignación con el arbitraje tras derrota de Alianza Lima y alejarse del Torneo Clausura: "Es un desastre"

Después de la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad, el atacante argentino despotricó contra los árbitros tras sus presuntas polémicas decisiones durante el partido.

Alan Cantero fue titular en la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad. Foto: composición LR/difusión
Alan Cantero fue titular en la derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima sucumbió en Huánuco y perdió 2-1 ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El resultado deja a los blanquiazules en el sexto lugar de la tabla de posiciones y sus chances de pelear por el título se esfuman cada vez más. Más allá del trámite, el partido tuvo varias polémicas, las cuales enfurecieron a los jugadores íntimos. Uno de los que se pronunció sobre este tema fue Alan Cantero, quien fue titular en el cotejo.

En su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el atacante argentino se tomó un tiempo para referirse a los árbitros. A pesar de que no suele opinar sobre su labor, consideró que esta vez tuvieron un desempeño que dejó mucho que desear.

Alan Cantero critica al arbitraje tras derrota de Alianza Lima en Huánuco

En conversación con la prensa local, Alan Cantero dejó en claro que estaba indignado con los réferis. "No suelo hablar, pero el arbitraje fue un desastre", fueron las palabras del jugador de 27 años.

¿Cómo marcha Alianza Lima en el Torneo Clausura?

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario3012930238+15
2Cusco FC22117131810+8
3ADT201262415150
4Sporting Cristal1911542208+12
5FBC Melgar18134631813+5
6Alianza Lima18125341814+4
7Deportivo Garcilaso18114611412+2
8Sport Huancayo15134362322+1
9Atlético Grau15124351615+1
10Cienciano15114341615+1
11Comerciantes Unidos15114341316-3
12Los Chankas15105052421-9
13Alianza Universidad13124181424-10
14Sport Boys12123361016-6
15Juan Pablo II1211254914-5
16Alianza Atlético1010244660
17Ayacucho FC1011317817-9
18UTC611137815−7
19Deportivo Binacional00000000

