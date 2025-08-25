Alianza Lima no sucumbió en el Estadio Monumental y empató 0-0 ante Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con esta paridad, los blanquiazules no pudieron trepar a los primeros lugares y quedaron relegados a la quinta casilla de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Los dirigidos por Néstor Gorosito no tuvieron su mejor rendimiento en ofensiva, ya que crearon pocas oportunidades de gol para sus delanteros. A pesar de ello, el periodista deportivo Mr. Peet destacó a un jugador de la medular íntima.

No es un secreto que la volante de Alianza fue uno de los puntos más bajos del partido. Sergio Peña no pudo filtrar muchos pases y Alessandro Burlamaqui sufrió para robar balones. Sin embargo, para Mr. Peet, el jugador que destacó fue Fernando Gaibor.

Mr. Peet elogió a jugador de Alianza tras empate ante Universitario

"En el mediocampo, creo que nos costó un poco en el primer tiempo. Aún con esa dificultad a la que nos sometió Universitario, creo que tengo que destacar a Gaibor. Yo creo que se ha adueñado del mediocampo de Alianza. Le dio una mano a Burlamaqui en el primer tiempo, pero es el encargado de tener la pelota y con criterio", señaló en un principio.

Asimismo, opinó sobre el papel de los atacantes en el clásico. "Arriba no tuvimos presencia porque nuestros extremos trabajaron mal en contrarrestar a Polo y a Carabalí. Le quedó muy distante el arco a Barcos. Aún así, se dio maña para ganar y pivotear varias pelotas", añadió.

Así marcha Alianza en la tabla de posiciones del Clausura 2025

Alianza Lima se quedó en la quinta posición y sumó 12 puntos tras empatar ante Universitario en el Estadio Monumental.