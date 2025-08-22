HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Administrador de Universitario revela que Conar contactó al club para que revisen audios VAR en privado: "Llama la atención"

Franco Velazco expresó su sorpresa tras revelar que la Conar se puso en contacto con Universitario para revisar la polémica jugada que invalidó el gol de Álex Valera.

Franco Velazco revela que Conar contactó a Universitario para revisar audios VAR. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media
A puertas del clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima, aún sigue latente la polémica del empate crema ante Sport Huancayo. En la fecha anterior del Torneo Clausura 2025, el juez del encuentro invalidó el segundo gol de Álex Valera por previa posición adelantada de José Carabalí. La decisión arbitral desató las críticas y la 'U' señaló que iba a presentar un reclamo formal. En medio de este escenario, Franco Velazco, administrador merengue, reveló que la Conar se comunicó con ellos.

Recordemos que la Comisión de Árbitros sorprendió al no publicar los audios VAR de la controversial jugada del 'U' vs Huancayo. Ante este panorama, la Conar se contactó con Universitario para revisar el video en privado, según contó Velazco.

lr.pe

Velazco revela que Conar llamó a Universitario pare revisar audios VAR

En su regreso a Lima, después del empate 0-0 de Universitario ante Palmeiras, Franco Velazco se refirió a la Conar. El nuevo administrador expresó su sorpresa tras revelar que la Conar quiso revisar los videos del fuera de juego de José Carabalí de forma reservada.

"Tenemos un equipo con Álvaro (Barco) y la parte legal. Están yendo a la Conar para la visualización del video. Nos llama la atención de que en los últimos partidos con cuestionamientos, los audios han sido revelados públicamente. Pero, en este caso puntual, nos llama la atención que nos llamen para tratar el tema y ver los videos de manera reservada. Esperamos que los videos puedan ser públicos", declaró para la prensa local.

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El cotejo entre Universitario versus Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 se jugará el próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 5.30 p. m. El choque se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

