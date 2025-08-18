Agustín Lozano seguirá siendo el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Después de adelantar las elecciones y ser el único postulante al puesto, el dueño del club Juan Pablo II continuará en el cargo hasta el 2030. Luego de ser reelecto, Lozano conversó con la prensa para trazar sus próximos objetivos con el fútbol peruano. Además, aprovechó para hablar sobre los árbitros de Liga 1, quienes son cuestionados fecha tras fecha por varios directivos.

La controversia de este último fin de semana estuvo en Huancayo, cuando el juez invalidó el segundo gol de Álex Valera en el empate de Universitario ante Sport Huancayo. En medio de este panorama, Lozano llamó la atención a los réferis para que dejen de ser protagonistas de los partidos.

Lozano llama la atención a los árbitros tras polémicas en Liga 1

En conversación con Ovación, Agustín Lozano empezó declarando que los árbitros no pueden estar absueltos de errores. Sin embargo, es su obligación mejorar semana tras semana.

"Cada órgano es independiente y autónomo, no podemos ir contra los árbitros. Ellos pueden cometer errores en el campo, en el análisis o en la interpretación del VAR. Todas las semanas hay fallos que a algunos les gustan y a otros no. Yo soy la persona menos indicada para decir si estuvieron bien o mal anulados goles", comentó.

Además, señaló que la crítica debe ser profesional y no desde la pasión del fanatismo. “La prensa tiene el derecho de analizar dónde se equivocaron y si los errores fueron arbitrales, de interpretación o de lectura. Pero debe ser un análisis técnico y profesional, no como hinchas", agregó.

Finalmente, invitó a los jueces a mejorar su desempeño con carácter de urgencia. "Desde aquí llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos. La independencia la tienen, la autonomía también. A nosotros, como dirigentes, nos corresponde darles confianza", concluyó.

¿Qué dijo Lozano tras ser relecto como presidente de la FPF?

En otro momento de la entrevista, Agustín Lozano habló sobre reelección como presidente de la Federación. En suma, manifestó que buscará seguir desarrollando la institución y aportando para el crecimiento del fútbol peruano.

"Agradezco a todos los miembros de la Asamblea de Bases de la FPF, que de manera contundente me dieron su respaldo para continuar al frente de la institución. Hoy tengo la doble responsabilidad de plasmar un proyecto ambicioso, con mayor agresividad. Debemos reconocer que los resultados deportivos son una deuda con la afición peruana y trabajaremos para fortalecer la competencia, especialmente en las divisiones juveniles, porque el futuro depende de la formación", enfatizó.