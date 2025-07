Christian Cueva pasa por una nueva aventura en Emelec. Después de 2 años, el volante volvió al extranjero para vestir la camiseta del Bombillo en la LigaPro de Ecuador. Eso sí, 'Aladino' es consciente de que le queda poco tiempo en el fútbol, pero le gustaría seguir ligado al deporte. Por ello, en una reciente entrevista, aseguró que anhela convertirse en entrenador cuando decida finalizar su carrera. Al enterarse de esto, Carlos Zambrano no dudó en bromearlo.

En el programa 'Exitosa Deportes, el actual defensor de Alianza Lima habló sobre sus planes a futuro cuando cuelgue los chimpunes. Si bien no se ve como entrenador en unos años, no descarta la posibilidad de probarse en el banquillo.

Zambrano bromea a Cueva por su sueño de ser entrenador

“Tengo mis negocios, me he reunido con gente de bien, mi círculo se ha achicado. Tengo bastantes canchitas de fútbol, estoy ligado al deporte (...) Como entrenador no me veo. No lo descarto, pero no me veo. No me veo con esa pasta de entrenador”, dijo en un principio en Exitosa Deportes.

Posteriormente, le consultaron sobre el sueño de Christian Cueva de ser entrenador. Zambrano, entre risas, respondió que estaría dispuesto a apoyarlo como parte de su comando técnico. "¿Christian Cueva como DT? Yo podría ser su asistente y lo ayudo a manejar el grupo, para que no se descarrilen todos", añadió.

Cueva explicó cuál sería su estilo de juego como entrenador

En el programa 'Mano a mano', Christian Cueva contó que tiene como objetivo convertirse en estratega. “Dentro del fútbol sí. La verdad que me gustaría ser entrenador. Mi equipo va a ganar y celebrar siempre“, declaró.

Además, dio algunos detalles de cómo jugaría su equipo. En el aspecto ofensivo, le gustaría ser un equipo que siempre se atreve y con posesión de balón. En lo defensivo, quiere que todos apoyen.

"Ofensivo 100%, bola al pie. Que corran los que tengan que correr y entregarle al que tenga que entregarle, nada más. Esto es práctico, el fútbol es así. ¿Defensivamente? Que todos den una mano. Este último tiempo con Desio, que mira que le gusta la intensidad, presionar y todo, he corrido muy poco porque hemos tenido la pelota en todo momento. Esa es la diferencia en el fútbol, que cuando tienes la pelota corres menos“, finalizó.