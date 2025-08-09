HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

Sergio Castellanos, entrenador de los Zorros, se pronunció en conferencia de prensa sobre lo que fue la caída ante Alianza Lima por una nueva jornada de la Liga 1 2025.

Sergio Castellanos llegó a Ayacucho FC en julio del 2025. Foto: composición LR/Liga1 Te Apuesto/captura de Ovación
Alianza Lima se impuso 1-0 a Ayacucho FC en condición de visitante y sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura 2025. El único gol del partido lo anotó Pablo Ceppelini desde los doce pasos al minuto 76 de la etapa complementaria. Con este resultado, los Zorros registraron su segunda derrota consecutiva y complicaron más su inicio en este segundo certamen corto. En conferencia de prensa, Sergio Castellanos, DT del equipo ayacuchano, habló sobre la derrota ante el equipo de Néstor Gorosito.

El entrenador argentino resaltó la actitud de sus dirigidos y aseguró que en los 90 minutos nunca se sintieron superados por el equipo blanquiazul.

DT de Ayacucho FC tras derrota ante Alianza Lima: "Hicimos un buen partido"

"Creo que hicimos un buen partido, en ningún momento fuimos superados. Me quedo con la entrega de los jugadores, con la actitud. Ese es el camino para poder salir de esta situación", declaró ante los medios. Castellanos evitó hablar de los árbitros con un escueto mensaje. "Por más que uno opine el resultado no va a cambiar", indicó.

El estratega de 59 años señaló que su equipo terminó mejor el partido a diferencia de Alianza Lima. "Hicimos un partido a la altura, no bajamos los brazos. Ellos terminaron tirando pelotazos, nosotros jugando, pero no se pudo dar", acotó.

Tabla del Torneo Clausura 2025

Así quedó la tabla previo al Universitario vs Sport Boys.

ClubPJDGPuntos
1. Cusco FC4712
2. Sporting Cristal41010
3. Universitario4610
4. Deportivo Garcilaso448
5. Alianza Lima558
6. Sport Huancayo417
7. Cienciano515
8. Melgar3-14
9. Binacional304
10. Atlético Grau3-14
11. Juan Pablo II4-24
12. Ayacucho FC5-34
13. Sport Boys4-44
14. Alianza Atlético303
15. Alianza Universidad4-33
16. ADT3-33
17. ChanKas CYC3-53
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC3-21
