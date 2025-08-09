DT de Ayacucho FC tajante tras derrota de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025: "Nunca fuimos superados"

Alianza Lima se impuso 1-0 a Ayacucho FC en condición de visitante y sumó su segunda victoria en el Torneo Clausura 2025. El único gol del partido lo anotó Pablo Ceppelini desde los doce pasos al minuto 76 de la etapa complementaria. Con este resultado, los Zorros registraron su segunda derrota consecutiva y complicaron más su inicio en este segundo certamen corto. En conferencia de prensa, Sergio Castellanos, DT del equipo ayacuchano, habló sobre la derrota ante el equipo de Néstor Gorosito.

El entrenador argentino resaltó la actitud de sus dirigidos y aseguró que en los 90 minutos nunca se sintieron superados por el equipo blanquiazul.

DT de Ayacucho FC tras derrota ante Alianza Lima: "Hicimos un buen partido"

"Creo que hicimos un buen partido, en ningún momento fuimos superados. Me quedo con la entrega de los jugadores, con la actitud. Ese es el camino para poder salir de esta situación", declaró ante los medios. Castellanos evitó hablar de los árbitros con un escueto mensaje. "Por más que uno opine el resultado no va a cambiar", indicó.

El estratega de 59 años señaló que su equipo terminó mejor el partido a diferencia de Alianza Lima. "Hicimos un partido a la altura, no bajamos los brazos. Ellos terminaron tirando pelotazos, nosotros jugando, pero no se pudo dar", acotó.

