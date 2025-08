Universitario sigue invicto. En el Estadio Heraclio Tapia, la 'U' derrotó 2-0 a Alianza Universidad de Huánuco por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El resultado le permitió a los cremas trepar hasta el segundo lugar de la tabla de posiciones. Una de las jugadas más polémicas del compromiso fue el gol de rebote de Álex Valera tras fallar su penal previamente. El juez del encuentro, Kevin Ortega, no validó el tanto, ya que decidió acabar el partido.

Al término de los 90 minutos, Pedro Ynamine, portero de Alianza Universidad, se refirió a esta jugada en particular. En conversación con L1 Max, reveló que el réferi se le acercó y le comentó que si atajaba el penal, el primer tiempo se terminaba inmediatamente.

Portero de AUDH contó qué le dijo el árbitro previo a penal de la 'U'

Ynamine señaló que la confusión de algunos jugadores pudo deberse a que no todos escucharon la indicación de Ortega. "Sí, Kevin se me acercó y me dijo que si la tapaba, terminaba (el partido). Creo que algunos sí habían escuchado, pero otros no. Por eso estaba la duda", declaró.

Asimismo, analizó la dolorosa derrota como locales. "Creo que comenzamos bien, teniendo la pelota, moviéndola. Lo que nos caracteriza es la tenencia, pero lamentablemente, no pudimos concretar y creo que ellos se adelantaron. Me quedo tranquilo por la entrega del equipo, estamos de menos a más y vamos por un buen camino", agregó.

Así marcha Universitario en la tabla del Torneo Clausura 2025

Después de imponerse ante Alianza Universidad, Universitario escaló hasta la segunda posición de la tabla del Torneo Clausura 2025. A continuación, revisa cómo marchan los equipos.