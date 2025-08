Durante la presentación de Jean Ferrari como nuevo director de fútbol de la FPF, Agustín Lozano, presidente del máximo ente del balompié nacional, fue consultado por la programación del clásico entre Universitario y Alianza Lima. Esta consulta surge a raíz de la postura de la 'U' con respecto a la fecha establecida por la Liga 1. Desde el cuadro estudiantil rechazaron el día escogido, pues aseguran que los perjudica.

Lozano dejó en claro que nunca ha intervenido en las decisiones de la Liga 1 a pesar de estar ligado al torneo por su papel en la FPF y precisó que eso continuará, por lo que no influirá en esta nueva polémica generada por la fecha del clásico.

Agustín Lozano habló sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima

"Hoy en día, aún cuando los recursos lo administran la Federación, la Liga es independiente, yo nunca me he metido en la Liga, la Liga tiene un gerente, nunca en mi vida me he metido en la Liga, el señor Jesús Gonzales, que es el actual gerente de la Liga, ha tenido la autonomía con la Comisión de Competiciones, como presidente he sido muy respetuoso toda mi vida, jamás me he metido", declaró en rueda de prensa de la Videna.

El directivo peruano fue enfático en señalar que no va a interceder en este tema tras el pedido por parte de Universitario para que el partido ante Alianza Lima se postergue hasta después de la fecha doble de las Eliminatorias 2026.

"Decir ahora el tema, Alianza o 'U', que están en este tema de la fecha que se juega, sería un grave error hacerlo cuando yo nunca he participado, es única decisión del gerente de la Liga y el administrador tanto de la ‘U’ y el de Alianza saben perfectamente que el presidente siempre ha sido respetuoso que la gerencia de la Liga ha decidido, siempre voy a mantener esa dependencia", agregó.

¿Cuándo jugará Universitario contra Alianza Lima por el Torneo Clausura?

El partido por la jornada 7 se disputará el domingo 24 de agosto en el Monumental. El cotejo iniciará desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por GOLPERU.