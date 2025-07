Juan José Jayo Legario, exseleccionado nacional y otrora referente de Alianza Lima, analizó el presente de su amada blanquiazul tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. El 'Pulpo' además se refirió al futuro que le espera al clásico rival, Universitario de Deportes, tras el fin de la etapa de Jean Ferrari como administrador temporal.

- ¿Qué sensación te dejó el triunfo de Alianza Lima ante Gremio? ¿Crees que hay opciones reales de avanzar a octavos de final de la Sudamericana?

- No se ganaba a un equipo brasileño desde 1997 cuando en el Nacional vencimos a Cruzeiro. Es muy importante, Alianza Lima tuvo las armas suficientes. No me imaginé tanta superioridad en el segundo tiempo. Sergio Peña entró con mucha categoría, a pesar de no estar bien físicamente, y le valió para conducir al equipo. También hay que destacar el rendimiento de Piero Cari a quien no le pesa la camiseta y juega como si tuviera 500 partidos encima. Tiene mucha proyección y esperamos que siga creciendo. Con solo 17 años, imagínate. Le veo esa calidad que en sus inicios tenían Jefferson Farfán, César Cueto o Teófilo Cubillas. Es una joya que se debe pulir.

- ¿Para ti Quispe va camino a ser un crack?

- Piero está encaminado hacia ello. No hay que cargarle mucho al chico, hay que dejar que siga creciendo, que siga asimilando. Preocuparse de su crecimiento personal, porque a veces las juntas lo pueden marear. Jugando como lo está haciendo no debería durar mucho en Perú.

- El "Pipo" Gorosito dijo que con Cari tenemos un jugador de calidad en la selección para 20 años más...

- Seguramente, todo depende de cómo crezca. Hay que llevarlo de a pocos. Hoy en día todos van a pedirlo en la selección. Hay que ir tranquilos, no lo apuremos. Es en el exterior donde se va a potenciar mucho más.

- ¿Acertó Alianza Lima con Gorosito?

- Hay que reconocer el acierto de Franco Navarro. Alianza Lima y el fútbol peruano necesitan un poco de esos técnicos 'apapachadores' que constantemente le digan al jugador 'eres el mejor' y este se lo crea. Que le gane la cabeza al futbolista y el 'Pipo' es un tipo de esos. En estos seis meses él ha tapado muchas bocas, sobre todo a aquellos que al principio lo atacaron sin razón.

- Entiendo que te gusta este Alianza Lima pese a no ganar el Apertura...

- Sí, ha competido y lo ha hecho bien en todos los frentes. Avanzó desde las fases previas de Copa Libertadores para meterse en fase de grupos y por poco no clasifica, estuvo muy cerca de campeonar en el Apertura y ahora está a un paso de octavos en la Copa Sudamericana. Es cierto, ha habido momentos de irregularidad, propios de todos los equipos. Con la llegada de los refuerzos el equipo se va a repotenciar y alcanzará todos los objetivos que le restan.

- ¿Crees que Alianza Lima dejará a Universitario sin título a fin de año?

- Sí, definitivamente, se puede lograr ese objetivo e impedir que la 'U' sea tricampeón. Es algo que los hinchas piensan también. Y con la llegada de los refuerzos está claro qué es lo que se busca. Desde mi punto de vista, Alianza Lima tiene armas para dejar sin el 'tri' a Universitario. Sin embargo, le falta volver al nivel que mostró a inicios de año. Será fundamental la recuperación de Kevin Quevedo, Erick Castillo, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini.

Atrás no tenemos problemas, incluso nos hemos repotenciado con la llegada de Josué Estrada. En el medio tenemos a Sergio Peña y más arriba está Gaspar Gentile. En los casos de Paolo Guerrero y Hernán Barcos hay garantía de gol porque siempre están allí frente al arco. Ambos son muy parejos. Y será importante el aporte de Piero Cari, quien cada vez se va consolidando. Podemos pelear el Clausura de tú a tú y ser campeones nacionales a fin de año.

Juan Jayo es presidente del Barranco Tennis Club. Foto: Sebastián Blanco/GLR

- ¿Te identificas con algún jugador de la actual plantilla?

- Yo tenía un estilo muy particular y destacaba por la agresividad en la marca. Quizá, el más cercano sea Erick Noriega, aunque en su caso no 'muerde' tanto como yo lo hacía. Él es más posicional y se basa más en la intuición. Lo admiro porque se está adaptando y la está rompiendo en una posición compleja como la de volante de primera línea.

- ¿Por qué no estás en el día a día de Alianza Lima como ocurre con otros ex jugadores?

- Es cierto, no estoy involucrado directamente con el club. En concreto, no trabajo para Alianza Lima. Con la llegada de Wilmar Valencia se han sumado Waldir Sáenz, Rinaldo Cruzado y Henry Quinteros al trabajo en menores. No sé cuál es el pensamiento de los directivos, pero siempre me llaman para algunas actividades. Por ejemplo, este año viajé con el equipo a Iquique para el partido de Libertadores. No sabría decirte si es que les sirvo o no le sirvo en su plan de trabajo. Desde mi posición siempre les voy a desear lo mejor y voy a apoyar al club.

- ¿Te preocupa que la llegada de Jean Ferrari a la Videna pueda condicionar algunas situaciones en contra de Alianza Lima?

- Mira, la salida de Jean Ferrari deja coja a la 'U'. Desde ese punto nos favorece porque no se sabe a ciencia cierta quién va a llegar y qué perfil tendrá el nuevo administrador. Hablando en concreto sobre la llegada de Ferrari a la Videna, yo creería que se va a dedicar a las selecciones y no se va a involucrar en el campeonato. Todos sabemos que Jean es fanático crema y ese fanatismo lo ha llevado a cometer excesos. Estando en un cargo donde le tocará velar por todos, yo esperaría que no tenga injerencia en otras cosas.