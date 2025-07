Willian Chiroque fue un jugador que irrumpió en la escena deportiva de manera inesperada, recordado por su gran resistencia física y, sobre todo, por su paso por la selección peruana bajo la dirección de Sergio Markarián. A pesar de su pequeña estatura, esto nunca fue impedimento para demostrar la calidad que tenía en los pies.

Es recordado por su magnífica actuación en la Copa América 2011, donde marcó un gol frente a Venezuela en el partido por el tercer puesto. Su juego rápido por los costados complementó de gran manera a Paolo Guerrero, quien fue goleador del torneo. Esto llevó a que impresionara a la prensa extranjera y a clubes internacionales. Chiroque fue un jugador importante en la selección durante el proceso clasificatorio para los Mundiales de 2010 y 2014.

¿Qué fue de la vida de Willian Chiroque?

Tras dejar el fútbol en el año 2018, el ‘Periquito’ se dedicó a la plantación de limones en su natal Piura. También se conoció que fichó por el Olimpia FC de la Copa Perú en 2024. Sin embargo, este fue el último equipo en el que se le conoció como jugador.

Willian Chiroque y la vez que fue confundido con un juvenil

Durante una entrevista en 2022 en el programa ‘La fe del Cuto’, declaró que la prensa argentina pensaba que era un joven talento emergente de la selección peruana. “Me decían ‘pibito’ y ya tenía 32 años jajaja”.

Sin embargo, no todo era felicidad, pues también señaló que no le gustó que lo hayan puesto como una persona fea. “Lo que no me gustó es que me comparaban con el ecuatoriano Caicedo como uno de los más feos de la Copa”, agregó.

¿En qué equipos jugó Willian Chiroque?

Atlético Grau - Retirado | 20/11/2018

Los Caimanes - Atlético Grau | 10/03/2018

Def. La Bocana - Los Caimanes | 01/01/2017

César Vallejo - Def. La Bocana | 31/01/2016

Sporting Cristal - César Vallejo | 01/01/2014

Juan Aurich - Sporting Cristal | 01/01/2013

Cienciano - Juan Aurich | 01/01/2009

Alianza Atl. - Cienciano | 01/07/2006

Sporting Cristal - Alianza Atl. | 01/01/2006

Alianza Atl. - Sporting Cristal | 01/07/2005

Atlético Grau - Alianza Atl. | 01/07/2001

¿Cuántos títulos gano Willian Chiroque?

Durante el trayecto de su carrera, el 'Periquito' Chiroque pudo se consagró con diversos títulos.