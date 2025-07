El día de ayer, barristas de Sporting Cristal irrumpieron en la sede de La Florida, previo al inicio del Torneo Clausura. En imágenes se pudo ver a varias personas forzando las puertas del recinto. También se observó a Julio César Uribe y Gustavo Zevallos, miembros de la directiva, conversando en el lugar.

Ante esta situación, diversas personas se han pronunciado, entre ellas el periodista Alan Diez, quien cuestionó estos actos. Sin embargo, aclaró que no está a favor de la directiva de Joel Raffo e invitó a los hinchas a ir al estadio por amor al club, a pesar de la crítica situación que atraviesan.

¿Qué dijo Alan Diez sobre la gestión de Joel Raffo?

Durante su intervención en el programa ‘Vamos al VAR’, señaló que los actos cometidos en La Florida fueron terribles. “Lo que pasó hoy en la tarde, me parece terrible, es el club que se cae a pedazos”, fueron sus palabras.

“Yo decía hoy, que el hincha tiene que ir al estadio, yo creo que es momento de ir al estadio, yo no soy pro Raffo, yo no soy pro dirigencia, yo no soy pro Uribe, no soy pro Zevallos, yo soy pro Sporting Cristal, que hoy tenga un dueño incapaz e ineficiente es problema, lógicamente, de su gestión, pero yo soy hincha del escudo”, agregó el comunicador.

Alan Diez cuestiona a hinchas de Sporting Cristal que no van al estadio

En otro momento, Alan Diez señaló que espera que estos actos no se repitan. Además, invitó a los hinchas a asistir al estadio. “Los hinchas tienen derecho a reclamar en la tribuna. Yo quiero que la gente vaya al estadio, tengo esa sensación de como veo Matute lleno. Si estoy en desacuerdo con Raffo, pero es mi club, mi camiseta, mi short blanco, tengo que ir al estadio, tengo que ir a alentar a mi equipo. Vayan por Cristal”, expresó el comunicador.