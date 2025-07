Este viernes 18, en una conferencia brindada por el administrador de Sporting Cristal, Joel Raffo, y el director general de fútbol, Julio César Uribe, se habló acerca de cómo están trabajando en el futuro del club y en los proyectos en los que están involucrados. Además, comentaron y anunciaron la salida de siete jugadores, previo al inicio del Torneo Clausura.

No obstante, durante la conferencia, lo que más llamó la atención fue cuando se le consultó a Raffo sobre los actos vandálicos ocurridos el día de ayer. El administrador rechazó tajantemente lo sucedido, aunque reconoció que muchos hinchas no se sienten representados por quienes dirigen el club. A pesar de ello, aseguró que ya se están tomando medidas al respecto.

¿Qué dijo Joel Raffo sobre los actos de violencia en La Florida?

Sobre lo sucedido ayer, el administrador tuvo un par de palabras para los hinchas: “Solo manifestar que rechazamos contundentemente cualquier tipo de violencia, no lo vamos a permitir. Entendemos la inconformidad, el malestar. Se está viviendo una crisis de identidad y que el hincha no se siente identificado con la directiva, los gestores y los tomadores de decisiones, lo reconocemos y hemos emprendido cambios para corregir esa situación”, explicó en un primer momento.

“No toleramos ningún tipo de acto que atente contra la persona, no solo a nivel físico, sino también verbal. El club va a tomar las acciones correspondientes. Por el derecho que nos asiste, esta es una propiedad privada y eso se tiene que respetar”, agregó Raffo, quien se mostró molesto por estas acciones.

Joel Raffo se defiende de las críticas

Raffo aprovechó para defenderse de las personas que lo critican.“Sí, me he sentido atacado, he sentido que me han vulnerado en todo sentido injustamente. No solo a nivel de difamaciones, sino con ataques violentos y, como dije anteriormente, las personas debemos tener un sentido de entendimiento, empatía. Entiendo ese malestar. Por más que rechazamos ese tipo de violencia, entiendo el sentimiento que hay y hoy estoy acá precisamente para que vean que las acusaciones, la manera en cómo ellos se han venido manifestando, no es la manera correcta, es una manera injusta”, explicó.

“En este momento, dejar de lado esas diferencias, por más que han sido momentos muy difíciles, para encontrarnos con un mismo propósito, para creer en una misma idea y poder transmitírsela sobre todo con actos, con rendimiento, desde el juego, los resultados, para que nos puedan acompañar porque verdaderamente los necesitamos”, agregó el administrador.