Alianza Lima le alista para jugar contra Deportivo Binacional por la penúltima fecha del Torneo Apertura 2025. En el cierre de este primer certamen corto, los íntimos ya se encuentran sumando a otros jugadores para lo que será el Clausura. Gaspar Gentile y Sergio Peña son los refuerzos confirmados para lo que será la segunda parte de la temporada. Estos fichajes abren el debate sobre lo que pasará con los jugadores que no han estado teniendo minutos. Uno de los que se refirió a ello fue Juan Jayo.

En el programa 'A Presión', el multicampeón con Alianza Lima aseguró que uno de los jugadores que no sería del agrado de Néstor Gorosito es Jhamir D'Arrigo, quien llegó a Alianza Lima a finales del 2023.

Juan Jayo opinó sobre Jhamir D'Arrigo tras no tener muchos minutos en Alianza Lima

El exfutbolista señaló que el extremo de 25 años no ha podido jugar más debido a que no sería mucho del gusto del técnico argentino. "Lo que se ve ve exactamente es que no es tanto de su agrado, porque sino lo haría jugar mucho más", sostuvo.

Jhamir D'Arrigo arribó a Alianza Lima para la temporada 2024 procedente de Melgar luego de que los íntimos pagaran la cláusula de rescisión. El extremo derecho se vinculó con los íntimos hasta el 2027.

¿Cómo le ha ido a Jhamir D'Arrigo esta temporada en Alianza Lima?

Esta temporada, el futbolista de 25 años ha disputado un total de 16 partidos: 13 por el Torneo Apertura y 3 por la Copa Libertadores 2025. Jhamir D'Arrigo registra solo 2 asistencias (en la liga local) y ningún gol.