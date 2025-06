Alianza Lima cerró su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura. Después de varios meses de rumores, Gaspar Gentile se convirtió en nuevo jugador blanquiazul por las próximas dos temporadas. El argentino ya tuvo su primer entrenamiento al mando de Néstor Gorosito y la expectativa es que pueda replicar lo hecho en Cienciano durante la Copa Sudamericana. Tras su llegada, el futbolista de 30 años contó algunos detalles de su traspaso.

En una reciente entrevista para L1 Max, Gentile explicó la razón por la que decidió dejar Cienciano para llegar a Alianza Lima. Además, reveló que uno de los primeros jugadores que lo contactó fue Hernán Barcos. El 'Pirata' le brindó su apoyo para esta nueva etapa en La Victoria.

Hernán Barcos contactó a Gaspar Gentile para felicitarlo por su llegada a Alianza Lima

“Hablé con Hernán (Barcos), siempre tuvimos buena relación y fue el primero en acercarse. Me mandó un mensaje para felicitarme, también (Jean Pierre) Archimbaud. Hernán me dijo que está a disposición para cualquier cosa que necesite. Contento porque se nota que son buena gente, que es un buen grupo”, declaró.

Asimismo, expresó su felicidad por vivir su primer entrenamiento como jugador de Alianza bajo la dirección de Néstor Gorosito. “Contento de estar acá, con mucha ilusión de poder empezar, tuve mi primer entrenamiento, con ganas de conocer a los compañeros, hay jugadores con un recorrido importante, con mucha experiencia y espero aportar y dar lo mejor”, agregó.

Gaspar Gentile habló sobre su reencuentro con Franco Navarro en Alianza Lima

Gaspar Gentile también habló sobre su reencuentro con Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza Lima. Ambos coincidieron en UTC, cuando el popular 'Pepón' era técnico del Gavilán. “No hizo falta tanto convencerme, pero a Franco lo tuve como entrenador, hemos hablado, me comentó de todo un poco, pero ya tenía las ganas de estar acá”, comentó.

Finalmente, señaló cuáles son sus expectativas en la institución íntima. "Quisiera hacer historia aquí, me encantaría. Ojalá podamos campeonar el próximo torneo, siento que se van a venir cosas buenas. Desde que llegué a Perú es el club que siempre me gustó, el ambiente siempre se sentía muy lindo. Se me dio la oportunidad y no lo dudé”, concretó.