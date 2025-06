Alianza Lima venció 1-0 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por una nueva jornada de la Liga 1, resultado que los mantiene en la pelea por conquistar el Torneo Apertura. Fernando Gaibor anotó el único tanto desde los doce pasos tras una falta sobre Bassco Soyer. Minutos antes, se generó una acción polémica en la que los jugadores del conjunto Rojinegro reclamaron penal contra Kenji Cabrera. Tras el partido, Cristian Bordacahar arremetió contra el arbitraje y luego, en conferencia de prensa, Bernardo Cuesta se unió a las críticas.

El delantero de Melgar, quien volvió a tener actividad dentro del campo luego de 9 meses tras superar su lesión, criticó duramente al fútbol peruano y sus autoridades. El atacante de 36 años aseguró que el balompié nacional sigue cada vez más en decadencia y no se hace nada por mejorar. Asimismo, señaló que siempre se busca beneficar a los equipos denominados "grandes" porque eso es lo que vende.

Bernardo Cuesta y su crítica al fútbol peruano tras la victoria de Alianza Lima

"No fue el regreso esperado por cómo se dieron las cosas. Una tristeza grande por ver este fútbol en la decadencia que lo estamos viendo por la gente que lo maneja, que lo preside, que dice saber y no hace un análisis profundo de lo que es el fútbol peruano hoy en día. Después queremos clasificar al Mundial y competir en la Libertadores. Somos el país con menos minutos disputados, pero nadie dice nada porque no les conviene y no es productivo, el rating no sirve, hay que hablar de los equipos importantes que están arriba, eso es lo que vende. Ya lo vivimos, somos de provincia, orgulloso de ser de provincia y vamos a luchar contra todo, no me interesa contra quién", declaró en rueda de prensa.

Bernardo Cuesta, visiblemente incómodo, reconoció que en Melgar se sintien perjudicados por las decisiones arbitrales tomadas no solo en esta fecha, sino también en la anterior jornada. Además, indicó que se ha entrado a un punto en el que el club que más se queja es el que termina siendo más beneficiado.

"Tenemos el camino bien marcado, los principios bien marcados, sabemos lo que somos y a dónde vamos, y no va dejar de ser así. Este es el juego del que más llora más beneficios tiene. Lo vivimos cada semana. Siempre es la misma rueda y después risas, pero cada vez estamos más abajo. Cuando nos demos cuenta vamos a estar en un lugar que va a ser difícil salir. Mi misión es que se tenga que decir lo que se tenga que decir y hacer que este fútbol vuelva a crecer", sentenció.

