Néstor Gorosito y Jorge Fossati todavía no se enfrentaron en la Liga 1. Foto: composición LR/Selección Peruana

Universitario de Deportes tiene una primera opción para consagrarse en el Torneo Apertura de la Liga 1 2025; sin embargo, su eterno rival, Alianza Lima, lo sigue muy de cerca y también sueña con adjudicarse el primer certamen del año. A poco de enfrentarse a Melgar en una 'final', el entrenador Néstor Gorosito se pronunció sobre la campaña que vienen realizando los merengues.

El estratega argentino no solo se refirió a la ventaja que tienen los cremas, también se animó a opinar sobre el trabajo que viene realizando Jorge Fossati en la institución estudiantil.

Gorosito y su rotundo calificativo sobre Fossati en Universitario

"(...) Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar. Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la 'U' y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la 'U' fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros", mencionó al inicio de la entrevista con 'Al Ángulo'.

En ese sentido, Néstor Gorosito reconoció la trayectoria profesional de Jorge Fossati. Asimismo, destacó en nivel de los futbolistas que tiene en el plantel de Universitario de Deportes.

"Es un hombre muy reconocido. No es que sacan a uno y ponen a un chico de 18 años (en Universitario), ponen a uno de nivel selección. El proceso de ellos los lleva al lugar en el que hoy están", agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1

Con su victoria contra Atlético Grau, Universitario se mantiene en lo más alto del torneo y logró ampliar la ventaja sobre Alianza Lima y Melgar.