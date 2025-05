Universitario de Deportes no pasó apuros contra Sporting Cristal en la victoria que le permitió cortar la mala racha de tres derrotas consecutivas que tenía en el Torneo Apertura. El resultado final (2-0) reflejó la superioridad total del cuadro crema e incluso quedó corto, pues con un poco de "mejor puntería" podría haber sido más amplio, consideró el técnico Jorge Fossati.

"Me parece que los méritos que hizo Universitario son grandes. Con un poco de mejor puntería, era para un resultado amplio y cómodo”, aseguró el 'Nonno' en la conferencia de prensa posterior al compromiso.

Jorge Fossati tras victoria de Universitario: "Los números son escandalosos"

Para Fossati, el dominio mostrado ante el equipo de Paulo Autuori fue tal que le permitió a su escuadra afrontar el partido sin la "ansiedad" que los había desbordado en anteriores ocasiones ante rivales de menor fuste. Además, sacó cara por las ocasiones de peligro que lograron crear sus dirigidos.

"En cuanto a las llegadas, los números son escandalosos. Cifras que se ven pocas veces y, teniendo en cuenta la categoría del rival, lo que yo veía era que estábamos más tranquilos que otras veces, donde inexplicablemente había una ansiedad. Desde afuera veía y se sentía una tensión, una ansiedad inentendible”, agregó el DT.

Este triunfo permite calmar las aguas en tienda estudiantil luego de varios días complicados, tanto por lo resultados negativos como por situaciones extradeportivas. Además, le restituye algo de crédito a Fossati, quien ya empezaba a ser cuestionado por un sector de la afición.

Próximo partido de Universitario

El siguiente encuentro que deberá afrontar la 'U' es la complicadísima visita a River Plate de Argentina por la última fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores. El cuadro crema se presentará en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires este martes 27 de mayo con el objetivo de al menos empatar para clasificar a los octavos de final del torneo.

En caso de una derrota, tendrá que esperar que no haya un ganador en el Independiente del Valle vs Barcelona SC. En última instancia, de no conseguir el cupo a la siguiente instancia, ya tiene asegurado sí o sí el pase a playoffs de la Copa Sudamericana.